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۳ تیر ۱۳۹۳، ۹:۲۲

چراغعلی:

بسکتبال گرگان به عنوان بهترین هیات ورزشی در سال 92 انتخاب شد

بسکتبال گرگان به عنوان بهترین هیات ورزشی در سال 92 انتخاب شد

گرگان – خبرگزاری مهر: رییس هیات بسکتبال گرگان از معرفی بسکتبال گرگان به عنوان برترین هیات ورزشی این شهرستان در سال 92 خبر داد.

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هیات بسکتبال گرگان از سوی اداره ورزش این شهرستان به عنوان هیات برتر معرفی شد.

چراغعلی تصریح کرد: ایجاد نگاه جدید در مدیریت هیات بسکتبال و توجه به ایجاد ساختار سازمانی و تعیین کمیته ها و گروه های تخصصی برای اداره امور مربوطه و تعامل قابل توجه با مربیان، پیشکسوتان و مدیران تیم ها و باشگاه ها در گرگان از جمله مهم ترین فاکتورهای موفقیت هیات بسکتبال بوده است.

وی افزود: در سال گذشته برنامه های خوبی در هیات بسکتبال گرگان صورت گرفته و تدوین چشم انداز و برنامه ریزی برای برداشتن گام های موثر و برنامه ریزی برای کسب جایگاه های درخور بسکتبال گرگان در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره مهم ترین برنامه های هیات بسکتبال در سال 93 عنوان کرد: برنامه ریزی بهتر و حضور نیروهای جوان و باانگیزه در هیات موجب شده است فعالیت های بیشتری صورت بگیرد و اداره امور و برنامه ریزی ها با تدبیر و خردجمعی پیش خواهد رفت.

رییس هیات بسکتبال گرگان اظهار امیدواری کرد: با چشم انداز تعریف شده تلاش می کنیم رتبه کسب شده را امسال نیز تکرار کنیم.

کد مطلب 2318192

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