بسکتبال گرگان به عنوان بهترین هیات ورزشی در سال 92 انتخاب شد

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هیات بسکتبال گرگان از سوی اداره ورزش این شهرستان به عنوان هیات برتر معرفی شد.

چراغعلی تصریح کرد: ایجاد نگاه جدید در مدیریت هیات بسکتبال و توجه به ایجاد ساختار سازمانی و تعیین کمیته ها و گروه های تخصصی برای اداره امور مربوطه و تعامل قابل توجه با مربیان، پیشکسوتان و مدیران تیم ها و باشگاه ها در گرگان از جمله مهم ترین فاکتورهای موفقیت هیات بسکتبال بوده است.

وی افزود: در سال گذشته برنامه های خوبی در هیات بسکتبال گرگان صورت گرفته و تدوین چشم انداز و برنامه ریزی برای برداشتن گام های موثر و برنامه ریزی برای کسب جایگاه های درخور بسکتبال گرگان در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره مهم ترین برنامه های هیات بسکتبال در سال 93 عنوان کرد: برنامه ریزی بهتر و حضور نیروهای جوان و باانگیزه در هیات موجب شده است فعالیت های بیشتری صورت بگیرد و اداره امور و برنامه ریزی ها با تدبیر و خردجمعی پیش خواهد رفت.

رییس هیات بسکتبال گرگان اظهار امیدواری کرد: با چشم انداز تعریف شده تلاش می کنیم رتبه کسب شده را امسال نیز تکرار کنیم.