اصناف باید در حوزه کسب و کار صحیح هدایت شوند/ آمادگی پلیس برای همکاری با اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان دوشنبه شب در همایش گرامیداشت روز ملی اصناف بیان کرد: امروزه در استان فارس عزیزانی که در اصناف مشغول به خدمت هستند بعنوان حامیان وحمایت کنندگان نیروی انتظامی بشمار می روند واز آنان بعنوان الگوهای امنیت در جامعه یاد می کنیم.

وی گواه موضوع را اعتمادی که مردم به آنان دارند دانست وافزود: امروزه آمار جرایم در بین اصناف کمتر از 1.10 درصد است ودرحالی است که آنان حامیان بی نام ونشان انقلاب هستند.

به عقیده سردارسجادیان اصناف نقش تاثیر گذاری در امر برقراری امنیت دارند زیرا آنها می توانند با رفتار شایسته امنیت هر محله رابرقرار کنند.

فرمانده انتظامی فارس بااعلام همکاری وایجاد تعامل بیشتر بین مسئولان اصناف گفت: نیروی انتظامی این آمادگی را دارد در هر زمانی که اعلام شود با افرادی که فاقد پروانه کسب هستند برخورد شود تا بتوانیم در شان سومین حرم اهل بیت (ع) گام برداریم.

وی یادآور شد: نیروی پلیس تلاش دارد در برقراری امنیت بیشتر کسب وکار مسئولان اصناف همانند گذشته همکاری بیشتری داشته باشد.