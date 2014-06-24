200 کیلو موادمخدر در بهارستان کشف شد

سرهنگ داود عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: با هوشیاری مامورین انتظامی شهرستان بهارستان و همکاری پلیس شرق استان تهران عوامل باند حمل مواد مخدر در یکی از واحدهای صنعتی شهر قلعه میر که شش نفر بودند، دستگیر شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه افراد در داخل خودرو بصورت حرفه ای اقدام به جاسازی مواد و سپس تخلیه آن می کردند، با حضور به موقع ماموران، این باند از ادامه اقدام خلاف خود باز ماندند.

این مسئول عنوان کرد: ماموران موفق شدند از این افراد 195 کیلو تریاک و 75 کیلو مرفین به همراه چند دستگاه خودرو و تانکر حمل کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی بهارستان ادامه داد: با تدابیر اندیشیده شده شهرستان بهارستان را به یک منطقه ناامنی برای سوداگران مرگ خواهیم کرد و در این خصوص لحظه ای عقب نشینی نمی کنیم.