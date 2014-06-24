به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح کاداستر رفع شد.

بر این اساس تبصره ای از این طرح حذف گردید. این تبصره در خصوص تدوین آئین نامه اجرایی تعرفه فروش و نحوه هزینه کرد نقشه های حدنگار علاوه بر این با اصلاح ماده ای از این طرح مقرر شد به منظور اجرای تکالیف مقرر در این قانون شامل ایجاد واحدهای ثبتی و تجهیز آنها به فناوری نظام جامع، ایجاد زیر ساخت های لازم ، صدور اسناد حدنگار، ماشینی کردن خدمات ثبتی، توسعه نظام جامع، داده آمایی و بایگانی الکترونیک سوابق ثبتی و تکمیل بانک اطلاعاتی مرتبط، تکمیل مرکز ملی داده های ثبتی، پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات و ساخت، توسعه، تجهیز و تعمیر واحدهای اداری و آموزش، تامین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز، کلیه درآمدهای خدمات ثبتی سازمان به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله50 درصد آن ذیل ردیف مستقل در بودجه سنواتی کشور پیش بینی می شود و به سازمان تخصیص می یابد.