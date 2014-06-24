به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، کیم میونگ-چول مدیر اجرایی مرکز صلح کره شمالی-ایالات متحده و سخنگوی غیررسمی رژیم کیم جونگ اون در مصاحبه‌ای از فیلم «مصاحبه» انتقاد کرد. او گفت: در این داستان مضحک می‌توان نومیدی دولت ایالات متحده و جامعه آمریکا را به چشم دید. فیلمی درباره ترور رهبر یک کشور خارجی دقیقا نشان دهنده اعمالی است که ایالات متحده در افغانستان، عراق، سوریه و اوکراین انجام داده است. جان اف کندی توسط خود آمریکایی‌ها کشته شد و رییس جمهور اوباما هم باید مواظب باشد که نیروی ارتش آمریکا به فکر کشتنش نیفتد.

فیلم «مصاحبه» روز دهم ماه اکتبر توسط کمپانی کلمبیا پیکچرز اکران می شود و تریلر و پوستر این فیلم به تازگی منتشر شده است. رندول پارک در این فیلم نقش کیم جونگ اون را بازی می کند.

کیم میونگ-چول اشاره کرد که به فیلم های بریتانیایی علاقه بیشتری دارد چون فیلم های آمریکایی بیش از حد شامل ترور و قتل می شوند. او گفت: جیمز باند شخصیت خوبی است و بسیار بیشتر می توان از آن فیلم ها لذت برد.

همچنین اعلام شده است که خود کیم جونگ اون نیز به تماشای فیلم «مصاحبه» خواهد نشست.

مسئولان کمپانی سونی هنوز هیچ گونه نظر و واکنشی به این موضوع نشان نداده اند، اما ست روگن به این موضوع پاسخ داده و گفته: ظاهرا کیم جونگ اون می خواهد فیلم «مصاحبه» را تماشا کند. امیدوارم از آن لذت ببرد!!

این فیلم درباره مجری یک شوی شبانه تلویزیونی و تهیه کننده اش است که می خواهند یک مصاحبه با این مقام کره ای برگزار کنند اما این مصاحبه از سوی سیا درخواست شده تا بتوانند در خلال آن این مسئول مخالف را بکشند.

کیم جونگ اون مانند کیم جونگ ایل پدر فقیدش به عنوان یکی از علاقه‌مندان سینمای غرب شناخته می شود. گفته شده پدر او بیش از 20 هزار کاست ویدیویی و دی‌وی‌دی از فیلم های غربی داشت.

هالیوود نسبت به کره شمالی موضع گیری دارد و در فیلم جیمز باند سال 2002 با عنوان «یک روز دیگر» ، مامور مخفی انگلیس در کره شمالی شکنجه می شود و در فیلم «تیم آمریکا: پلیس جهانی» محصول سال 2004 کیم جونگ ایل هجو می‌شود.