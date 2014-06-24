طرح نشاط معنوی در 40 پایگاه در سراسر سیستان و بلوچستان به مرحله اجرا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی روز سه شنبه با بیان اینکه طرح نشاط معنوی برای چهارمین سال متوالی در اماکن متبرکه و مساجد استان به مرحله اجرا در آمده است به خبرنگاران گفت: این طرح با هدف ارتقای سطح علوم دینی و مذهبی و همچنین غنی سازی اوقات فراغت و معنوی دانش آموزان در ایام تعطیلات تابستانه برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در طرح نشاط معنوی امسال شرکت کنندگان از آموزش‌های فرهنگی، قرآنی، هنری و تفریحی در فضای معنوی امام زادگان و بقاع متبرکه استان بهره مند می شوند.

وی گفت: این طرح شامل دوره های آموزشی و ورزشی و با برگزاری کلاس‌های احکام، پاسخگویی به مسایل روز دینی، رایانه و همچنین شامل اردوهای گردشی روزانه و رشته های ورزشی از جمله شنا در 40 پایگاه دنبال می‌شود.

وی ابراز داشت: در همین راستا به منظور تقویت و توانمندی دانش آموزان درطی دوره های برگزار شده از توان و تخصص تعداد 40 روحانی اعزامی از قم در این کلاس ها استفاده خواهد شد.

تدینی ادامه داد: در چهارمین طرح نشاط معنوی در استان که با حضور 40 روحانی و مبلغ در40 پایگاه دنبال خواهد شد جذب دانش آموزان و غنی سازی اوقات فراغت آنها با برنامه های متنوع فرهنگی، آموزشی و تفریحی سالم و دینی در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: در همین راستا تعداد10 پایگاه در شهر زاهدان، تعداد 20 پایگاه در زابل و 10پایگاه در شهرستان ایرانشهر فعال سازی شده است و ثبت نام از متقاضیان شرکت در این طرح از طریق ادارت اوقاف سراسر استان ادامه دارد.

وی ابراز داشت: اجرای طرح نشاط معنوی در آستان بقاع متبرکه و امام زادگان، سبب انس و جذب بیشتر نوجوانان و جوانان به سمت و سوی اماکن متبرکه خواهد شد و برنامه ریزی صحیح و متناسب با روحیه آنها سبب جهت دهی و ارتقای سطح معرفتی، حرکت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، مذهبی و سیاسی خواهد شد.