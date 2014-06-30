کیومرث هاشمی از اردوی تیم ملی هندبال بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، در آغاز دور دوم برگزاری نشست با مسئولان و کادر فنی تیم‌های ملی عصر روز گذشته رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی با حضور در سالن هندبال از نزدیک تمرینات و آماده سازی تیم ملی این رشته را تماشا کردند.

در این بازدید کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ماه، ماه میهمانی خداست و بدون تردید ورزشکاران عزیزی که در این ماه ضمن روزه داری تمرینات خود را نیز بعد از افطار انجام می‌دهند از ارج و قرب بیشتری نزد خدا و مسئولان برخودار هستند به همین دلیل وظیفه خود دانستم ضمن حضور در اردوی تیم ملی و دیدار با مسئولان،کادر فنی و بازیکنان صحبت‌های شما عزیزان را هم بشنوم و بدانید مسئولان پیگیر دغدغه خاطر شما هستند.

وی ادامه داد: کمیته ملی المپیک حمایت قاطع خود را از فدراسیون هندبال و کادر فنی و عزیزانی که در اردو هستند اعلام می‌دارد و به شخصه معتقدم با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که در میان شما عزیزان و کادر فنی می‌بینم بدون تردید در بازی‌های آسیایی اینچئون به دنبال نتیجه بهتری از دوره قبل هستید. به خصوص که مربی خوب و با تجربه‌ای همچون ماتیچ در راس تیم ملی هندبال کشورمان است و وی به خوبی هندبال کشورمان را می‌شناسد.

هاشمی تصریح کرد: بدون تردید موفقیت در سایه آرامش بدست می‌آید لذا امیدورایم بازیکنان حاضر در اردو به دور از حواشی تنها به فکر آماده‌سازی خود باشند. کمیته هم هر آنچه در توان دارد برای حمایت از تیم ملی و فدراسیون انجام خواهد داد و به هیچ وجه اجازه نخواهد داد منافع فردی به منافع ملی ارجحیت پیدا کند. در همه حال حامی فدراسیون، مربیان و قهرمانان عزیز هستیم و در حال حاضر هر یکی از قهرمانان اگر دغدغه خاطری دارد به بنده اعلام کند و یا حتی اگر تمایل دارند و راحت‌تر هستند، می‌توانند به طور خصوصی مسائل خود را بیان نمایند و مطمئن باشند نقطه نظرات آنها به امانت در نزد ما مانده و در جهت رفع آنها بر خواهیم آمد.

سپس خسرو نصیری سرپرست فدراسیون هندبال ضمن قدر دانی از حضور رئیس کمیته ملی المپیک در فدراسیون هندبال گزارشی از روند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی داده و اعلام کرد: در حال حاضر تنها 21 نفر در اردو هستند ولی با اتمام امتحانات و بازگشت برخی لژیونرها به کشور نفرات جدیدتری به اردو از سوی کادر فنی دعوت می‌شوند.

ماتیچ، سرمربی تیم ملی هندبال نیز گفت: حضور رئیس کمیته ملی المپیک در اردو مایه دلگرمی ماست و مطمئن باشید تمام نفرات حاضر در اردو کاملا در حال تمرین و آماده‌سازی خود هستند و مشکلی در اردو نداریم. از حمایت‌های شما به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک تشکر می‌کنم و مطمئن باشید با تمام توان به مصاف حریفان می‌رویم.

در خاتمه برخی از ملی پوشان و اعضای کادر فنی بطور انفرادی با رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و درخواست های خود را بیان کردند.







