به گزارش خبرنگار مهر، وجه‌الله خدمتگزار دوشنبه شب در دیدار با سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد:‌ فعالیت‌های گسترده جهاد دانشگاهی نیازمند مدیریت جهادی است.

وی با بیان اینکه قابلیت‌های فردی در عرصه کار نمایان می‌شود، افزود: کار و تلاش برای مدیران یک اصل مهم و ملاک ارزش‌گذاری است.

خدمتگزار جهاد دانشگاهی را نهادی انقلابی دانست و تصریح کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی برای پیشبرد اهداف خود در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نیازمند کاری جهادی است.

وی بیان کرد: در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فعالیت‌های گسترده‌ای باید انجام شود و مدیریت این حوزه نیز باید با روحیه جهادی و انقلابی فعالیت کند.

خدمتگزار با اشاره به ولایی بودن مردم استان اظهار کرد: مدیرانی که برای خدمت در این استان منصوب می‌شوند باید اصل مهم ولایت‌مداری را سرلوحه کار قرار دهند.

وی افزود:‌ از مدیران استان انتظار است تا در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید از تمام ظرفیت‌ها استفاده شایسته و مطلوب را ببرند.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: مدیر موفق باید با پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، تمام تلاش خود را برای پیشبرد اهداف مجموعه و نظام به کار گیرد.

سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز از گفت: رویکرد جهادی با نگاه علمی، رسالت خطیری در فعالیت‌های جهاد دانشگاهی است که باید مد نظر کارکنان قرار گیرد.

محمدقادر قادری تصریح کرد: حمایت مقام عالی استان و سایر مسئولین استانی پشتوانه بسیار غنی در تحقق اهداف این نهاد است.

وی یکی از ماموریت‌های جهاد دانشگاهی را ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت دانست و بر تقویت این پل ارتباطی تاکید کرد.