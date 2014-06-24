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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

خدمتگزار:

مدیران خراسان جنوبی ولایت‌مداری را سرلوحه کاری خود قرار دهند

مدیران خراسان جنوبی ولایت‌مداری را سرلوحه کاری خود قرار دهند

بیرجند- خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیرانی که برای خدمت در این استان منصوب می‌شوند باید اصل مهم ولایت‌مداری را سرلوحه‌ کار خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، وجه‌الله خدمتگزار دوشنبه شب در دیدار با سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد:‌ فعالیت‌های گسترده جهاد دانشگاهی نیازمند مدیریت جهادی است.

وی با بیان اینکه قابلیت‌های فردی در عرصه کار نمایان می‌شود، افزود: کار و تلاش برای مدیران یک اصل مهم و ملاک ارزش‌گذاری است.

خدمتگزار جهاد دانشگاهی را نهادی انقلابی دانست و تصریح کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی برای پیشبرد اهداف خود در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نیازمند کاری جهادی است.

وی بیان کرد: در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فعالیت‌های گسترده‌ای باید انجام شود و مدیریت این حوزه نیز باید با روحیه جهادی و انقلابی فعالیت کند.

خدمتگزار با اشاره به ولایی بودن مردم استان اظهار کرد: مدیرانی که برای خدمت در این استان منصوب می‌شوند باید اصل مهم ولایت‌مداری را سرلوحه کار قرار دهند.

وی افزود:‌ از مدیران استان انتظار است تا در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید از تمام ظرفیت‌ها استفاده شایسته و مطلوب را ببرند.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: مدیر موفق باید با پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، تمام تلاش خود را برای پیشبرد اهداف مجموعه و نظام به کار گیرد.

سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز از گفت: رویکرد جهادی با نگاه علمی، رسالت خطیری در فعالیت‌های جهاد دانشگاهی است که باید مد نظر کارکنان قرار گیرد.

محمدقادر قادری تصریح کرد: حمایت مقام عالی استان و سایر مسئولین استانی پشتوانه بسیار غنی در تحقق اهداف این نهاد است.

وی یکی از ماموریت‌های جهاد دانشگاهی را ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت دانست و بر تقویت این پل ارتباطی تاکید کرد.

کد مطلب 2318303

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