به گزارش خبرنگار مهر، کتاب تاریخچه کامل دوبله به فارسی در دوجلد مشتمل بر 1445 صفحه توسط انتشارت کتاب کوله پشتی به چاپ رسید.
این کتاب بازگو کننده سیر تاریخی دوبله فیلم در ایران از شیوههای ابتدایی و اولیه استفاده از دیلماجها تا دوبله فیلم به فارسی در کشورهای خارجی از جمله هند، مصر،شوروی ، ترکیه ، ایتالیا ، فرانسه ، امریکا وآلمان میشود.
این کتاب همچنین دوبله فیلم درایران در هر دهه از دهه 20 تا دهه 90 را بهمراه فیلمهای نمایش داده شده در هر سال وبهترین نمونه های دوبله در هر سال را معرفی میکند.
بخشهای دیگر کتاب شامل صد دوبله درخشان وصد گوینده برگزیده است که شناسنامه دوبله فیلمها ومعرفی مدیران دوبلاژ وگویندگان برگزیده را شامل میشود.
بخش انتهایی کتاب نیز بیوگرافی و معرفی گویندگان تاریخ دوبله تا امروز، همراه باعکسهای دیدنی وخاطره انگیز قدیمی را شامل میشود.
این کتاب حاصل سالها تحقیق احمد ژیرافر نویسنده کتاب می باشد که با پشتیبانی وحمایت انتشارات کتاب کوله پشتی که ناشر این کتاب می باشد به چاپ رسید.
مراسم رونمایی از کتاب تاریخچه کامل دوبله به فارسی با حضور اساتید برجسته دوبله روز جمعه 6 تیرماه از ساعت 17 الی 20 در گالری روژ واقع در شهرک غرب (میدان صنعت) خیابان حسن سیف کوچه دوم پلاک 7 برگزار میشود.
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