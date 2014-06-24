به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فراهانی دوشنبه شب در جلسه دفاع طرح پژوهشی "شناخت معماری بستک و بررسی تاثیر آن در محله بستکیه دبی" که در محل پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی برگزار شد افزود: متاسفانه احساس نیاز به این سبک از معماری در مناطق مرزی کشور کم شده است و باید توجه به این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود در خصوص تاریخ پیدایش شهر بستک بیان داشت: مهاجرت اهل تسنن در دوران صفوی، نقطه آغازی برای اهمیت یافتن این منطقه به شمار میرود چنانچه در آغاز قاجاریه و اهمیت یافتن بندر لنگه، به جای بندرعباس و بندر بوشهر، بستک نیز به دلیل قرارگرفتن در مسیر بازرگانی رشد می یابد و از روستایی کوچک به گرانیگاه منطقه تبدیل می شود.
فراهانی در ادامه به اقداماتی که در دوران پهلوی برای محله بستکیه به وقوع پیوست اشاره نمود و بیان داشت: در دوران پهلوی، دولت، بستک را از لارستان جدا کرد و در حال حاضر بستک، همچون بسیاری از شهرها، دستخوش از دست دادن هویت بومی و حتی اقلیمی در سیمای معماری خود شده است.
این محقق و پژوهشگر عرصه معماری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از سال 1890 میلادی به بعد، شاهد هستیم که بستکیهای مهاجر ایران در دبی یکی از جاذبه های فرهنگی و توریستی امارات را به وجود آوردهاند.
فراهانی ادامه داد: فرهنگ و معماری بستک با توجه به کوچه ها و مهاجرتهای مردمان منطقه به امارات متحده عربی، افزون بر شکل دادن محلهای به نام بستکیه در دبی، به عنوان یک الگوی فرهنگی با روندی نامحسوس و آرام، کم کم به یکی از نمادهای هویت بومی در امارات تبدیل شده است.
فراهانی در خصوص محله بستکیه در دبی نیز بیان داشت: این محله قدیمی در مجاور موزه دبی در منطقه بر دبی و در خیابان فهیدی قرار دارد که دارای خانههایی با معماری قدیمی، کوچههای باریک و بادگیرهای مرتفع، نشان از نوع زندگی مردم در دبی قدیم است.
وی همچنین در خصوص قدمت تاریخی بستک بیان داشت: کهنترین بنای تاریخی لارستان به دوران اشکانیان باز میگردد؛ آتشکدهی کاریان یکی از سه آتشگاه بزرگ ایرانی در دوران قبل از اسلام است و نام آن را به زبان فرس قدیم «آذر فرنبغ» گفته اند.
فرهانی در بخش دیگری از سخنان خود از آثار تاریخی بجا مانده در بستک اشاره کرد و بیان داشت: معماری بومی بستک اگرچه دستخوش کم توجهی های برآمده از آسیب های گذشت زمانه و سیر تجدد و نوگرایی است، اما هنوز نیز قابل مشاهده است که آثار معماری بومی شهر بستک و دیگر بناهای منطقه، آیینه تاریخ و فرهنگ و تأثیر پذیرفته از اقلیم خاص بستک است و بناهایی چون کاروانسرا، حمام، خانه های مسکونی، قلعه ها و به ویژه برکه های فراوان منطقه، می توانند پس از مرمت اصولی، جاذبه ای برای گردشگران و مسافران باشند.
وی در ادامه سخنان خود با گلایه از ساخت و سازهای جدیدی که هیچگونه رابطهای با معماری این شهر ندارد بیان داشت: بناهای جدید مسکونی و اداری در بسیاری از موارد، هیچ ارتباطی با اقلیم و سیمای تاریخی شهر ندارند و حتی از نظر فرم، مصالح و ملاحظات طراحی گاه در تناقض با آن است.
فراهانی در ادامه سخنان خود به محله بستکیه در دبی اشاره نمود و بیان داشت: جالب اینجاست در این کشور بادگیرهای ایرانی را در ابنیه خود به کار میبرند و حتی مسابقه برای ساخت و ساز ما شاهد برگزاری مسابقاتی نظیر مسابقه "بادگیر طلایی" هستیم و دولت به بهترین آن جایزه میدهد.
این محقق و پژوهشگر در ادامه سخنان خود به معماری بستک نیز اشاره کرد و گفت: ویژگی های زمین، اثر مستقیم بر نوع مصالح دارد و نوع سنگ و خاک به دست آمده از هر ناحیه، بر کیفیت معماری آن نقشی مهم را بر عهده دارد چنانچه وجود کوههای گچی ، خاک رس، درختان نخل و .... باعث شده تا معماران بستکی با درآمیختن این فرآورده ها معماری قابل توجهی را ایجاد کنند.
نظر شما