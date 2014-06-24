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۳ تیر ۱۳۹۳، ۹:۵۹

فراهانی:

سبک "بستک" معماری فاخر دیگر کشورها می‌شود/ طراحی "بادگیرهای طلایی" در امارات جایزه می گیرند

سبک "بستک" معماری فاخر دیگر کشورها می‌شود/ طراحی "بادگیرهای طلایی" در امارات جایزه می گیرند

اصفهان - خبرگزاری مهر: محقق و پژوهشگر عرصه معماری با اشاره به اینکه معماری بستکیه واقع در دبی متعلق به ایران است گفت: متاسفانه احساس نیاز به این معماری در مناطق مرزی ایران کم شده این در حالی است که این سبک معماری در بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فراهانی دوشنبه شب در جلسه دفاع طرح پژوهشی "شناخت معماری بستک و بررسی تاثیر آن در محله بستکیه دبی" که در محل پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی برگزار شد افزود: متاسفانه احساس نیاز به این سبک از معماری در مناطق مرزی کشور کم شده است و باید توجه به این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص تاریخ پیدایش شهر بستک بیان داشت: مهاجرت اهل تسنن در دوران صفوی، نقطه آغازی برای اهمیت ­یافتن این منطقه به شمار می‌رود چنانچه در آغاز قاجاریه و اهمیت ­یافتن بندر لنگه، به جای بندرعباس و بندر بوشهر، بستک نیز به دلیل قرارگرفتن در مسیر  بازرگانی رشد می­ یابد و از روستایی  کوچک به گرانیگاه منطقه تبدیل می ­شود.

فراهانی در ادامه به اقداماتی که در دوران پهلوی برای محله بستکیه به وقوع پیوست اشاره نمود و بیان داشت: در دوران پهلوی، دولت، بستک را از لارستان جدا کرد و در حال حاضر بستک، همچون بسیاری از شهرها، دستخوش از دست­ دادن هویت بومی و حتی اقلیمی در سیمای معماری خود شده است.

این محقق و پژوهشگر عرصه معماری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از سال 1890 میلادی به بعد، شاهد هستیم که بستکی‌های مهاجر ایران در دبی یکی از جاذبه­ های فرهنگی و توریستی امارات را به وجود آورده‌اند.

فراهانی ادامه داد: فرهنگ و معماری بستک با توجه به کوچه ها و مهاجرت‌های مردمان منطقه به امارات متحده عربی، افزون بر شکل ­دادن محله‌ای به نام بستکیه در دبی، به عنوان یک الگوی فرهنگی با روندی نامحسوس و آرام، کم­ کم به یکی از نمادهای هویت بومی در امارات تبدیل شده است.

فراهانی در خصوص محله بستکیه در دبی نیز بیان داشت: این محله قدیمی در مجاور موزه دبی در منطقه بر دبی و در خیابان فهیدی قرار دارد که دارای خانه‌هایی با معماری قدیمی، کوچه‌های باریک و بادگیرهای مرتفع، نشان از نوع زندگی مردم در دبی قدیم است.

وی همچنین در خصوص قدمت تاریخی بستک بیان داشت: کهن­ترین بنای تاریخی لارستان به دوران اشکانیان باز می‌گردد؛ آتشکده­ی کاریان یکی از سه آتشگاه بزرگ ایرانی در دوران قبل از اسلام است و نام آن را به زبان فرس قدیم «آذر فرنبغ» گفته ­اند.

فرهانی در بخش دیگری از سخنان خود از آثار تاریخی بجا مانده در بستک اشاره کرد و بیان داشت: معماری بومی بستک اگرچه دستخوش کم ­توجهی­ های برآمده از آسیب­ های گذشت زمانه و سیر تجدد و نوگرایی است، اما هنوز نیز قابل مشاهده است که آثار معماری بومی شهر بستک و دیگر بناهای منطقه، آیینه­ تاریخ و فرهنگ و تأثیر پذیرفته از اقلیم خاص بستک است و بناهایی چون کاروانسرا، حمام، خانه­ های مسکونی، قلعه­ ها و به ویژه برکه­ های فراوان منطقه، می­ توانند پس از مرمت اصولی، جاذبه­ ای برای گردشگران و مسافران باشند.

وی در ادامه سخنان خود با گلایه از ساخت و سازهای جدیدی که هیچگونه رابطه‌ای با معماری این شهر ندارد بیان داشت: بناهای جدید مسکونی و اداری در بسیاری از موارد، هیچ ارتباطی با اقلیم و سیمای تاریخی شهر ندارند و حتی از نظر فرم، مصالح و ملاحظات طراحی گاه در تناقض با آن است.

فراهانی در ادامه سخنان خود به محله بستکیه در دبی اشاره نمود و بیان داشت: جالب اینجاست در این کشور بادگیرهای ایرانی را در ابنیه خود به کار می‌برند و حتی مسابقه برای ساخت و ساز ما شاهد برگزاری  مسابقاتی نظیر مسابقه "بادگیر طلایی" هستیم و دولت به بهترین آن جایزه می‌دهد.

این محقق و پژوهشگر در ادامه سخنان خود به معماری بستک نیز اشاره کرد و گفت: ویژگی­ های زمین­، اثر مستقیم بر نوع مصالح دارد و نوع سنگ و خاک به دست آمده از هر ناحیه، بر کیفیت معماری آن نقشی مهم را بر عهده دارد چنانچه وجود کوه‌های گچی ، خاک رس، درختان نخل و .... باعث شده تا معماران بستکی با درآمیختن این فرآورده ­ها معماری قابل توجهی را ایجاد کنند.

 

 

کد مطلب 2318307

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