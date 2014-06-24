آغاز مرحله استانی اﻟﻤﭙﻴﺎد دادرس در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین زرگر در جمع خبرنگاران در جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن اشاره به آغاز المپیاد دادرس با حضور 180 نفر از دانش آموزان استان سمنان اظهار داﺷﺖ: ﻣﺮﺣﻠﻪ استانی اﻟﻤﭙﯿﺎد طﺮح دادرس ﺑﺎ هدف توسعه و ﺗﺮوﯾﺞ ظرفیتهای ﺧﻮداﻣﺪادی، افزایش سطح ایمنی و کاهش خطر پذیری مدارس و سازماندهی تیم های اولیه مدیریت بحران، در حال برگزاری است.

وی اﻓﺰود: ارتقای سطح توانمندی، آموزش مهارت های گروهی، پرورش روحیه مسئولیت پذیری و ایجاد فضای مناسب برای رقابت سالم در میان دانش آموزان از دیگر اهداف برگزاری این المپیاد است.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: در اﻟﻤﭙﯿﺎد دادرس، دانش آموزان علاوه بر آزمون کتبی در رشته های کنترل و ارزیابی علایم حیاتی، احیا قلبی ریوی، پانسمان و بانداژ، آتل بندی، حمل مصدوم ( گروهی) و اسکان اضطراری با یکدیگر به رقابت می پردازند .

زرگر یادآور شد: مسابقات طرح ملی دادرس در دو بخش دختران و پسران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر بیش از 180 دانش آموز عضو جوانان جمعیت هلال احمر اﺳﺘﺎن در قالب 12 تیم 14 نفره، به میزبانی جمعیت هلال احمر شاهرود از یکم تا چهارم تیرماه برگزار می شود.