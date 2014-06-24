انسجام و هماهنگی دستگاه قضایی مدیون تفکر شهید بهشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی صبح امروز سه شنبه در جمع مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان سنندج با گرامیداشت یادو خاطره شهید بهشتی گفت: شهید بهشتی در احیای قوه قضاییه و برگرداندن آن از نظام طاغوتی به نظام اسلامی نقش ارزشمند و تاثیرگذاری ایفا کردند.

وی عنوان کرد: شهید بهشتی قوه قضاییه را به شکل نظام ولایی که همه ارکان آن مرتبط با ولایت باشد تغییر داد و موجب ارتقای استحکام و افزایش عملکرد آن شد.

وی اظهار داشت: نظام منسجم و هماهنگ ایجاد شده در دستگاه قضایی کشور بدون شک مدیون تفکر و اقدامات شهید بهشتی است.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: شهید بهشتی به گونه ای در دستگاه قضایی تغییرات ایجاد کرد که دشمن نتواند با دسیسه ها و توطئه های مختلف خدشه و ضربه ای بر آن وارد کند و این مهم بیانگر توانایی و تخصص این عالم وارسته است.

حجت الاسلام شاهرودی بیان کرد: ارزش ها و آموزه های دین مبین اسلام به واسطه فعالیت ها و دلسوزی ها و ایثارگری های شهدایی هم چون شهید بهشتی احیا شد.

وی با بیان اینکه اهمیت دستگاه قضایی بر کسی پوشیده نیست، افزود: قضاوت و حکومت کردن دستور خداوند متعال است و در آیات مختلفی آمده است که دستگاه الهی در بحث قضا عاری از هرگونه ظلم وستمی است چراکه خداوند خود قاضی است و قضاوت می کند.

وی اظهار داشت: دین مبین اسلام دین هدایت است و انسان ها را به سوی ارزش ها و تقوا راهنمایی می کند و برای هر چیزی هم جایگاهی قرار داده است و از این لحاظ دین کاملی محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان عنوان کرد: حتی در قصاص و حدودی که اسلام تعیین کرده است نیز حیات وجود دارد به گونه ای که به واسطه اجرای این حکم ها جامعه از بدی ها و پلیدی ها دور می ماند و انسان ها با آسایش و راحتی خیال در کنار هم زندگی می کنند.

حجت الاسلام شاهرودی ادامه داد: خوشبختانه نوع ساختار دستگاه قضایی در کشور ما خدایی و ولایی است در نتیجه اجرای احکام براساس عدالت، اساس و پایه این دستگاه است.