چهار هزار و 162 مورد ازدواج در کرمان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طالبی‌زاده عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای هفتم تیرماه حضرت آیت الله بهشتی را بنیانگذار قوه قضائیه بعد از انقلاب خواند و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک یک سازمان حاکمیتی دارای ابعاد گسترده خدمت رسانی به مردم است.

وی ادامه داد: تحولات بزرگی در سال های اخیر در سازمان ثبت و اسناد املاک در زمینه استفاده از فناوری های نوین ایجاد شده است.

این مسئول اذعان داشت: با توجه به اینکه این سازمان از حالت ثبت سنتی به سمت ثبت نوین می رود این روش باعث تسریع خدمت رسانی به مردم دانست. با راه اندازی سامانه ثبت آنی اسناد به جای روش های سنتی از بسیاری مشکلات و تخلفات به ویژه جعل اسناد جلوگیری خواهد شد.

طالبی زاده در رابطه با طرح کاداستر گفت: این طرح مربوط به برنامه توسعه پنجم کشور است و این سازمان در سال 93 طرح جامع کاداستر را به مجلس ارائه کرد و هدف از این طرح حذف فیزیکی دفاتر املاک در دفترخانه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک بوده است که خوشبختانه توسط مجلس به تصویب رسیده است.

وی پیشروی قانون کاداستر شهری در کرمان را بیش از 98 درصد عنوان کرد و گفت: یکی از بخش های قانون کاداستر حذف دست نویسی دفاتر املاک است، دفاتر الکترونیک بر اساس ماده هفت این قانون جایگزین دفاتر دستی خواهند شد.

همچنین این مسئول در ادامه گفت: در وارد کردن دیتاها در عرصه دولتی با مشکلات مالی و سایر مشکلات اداری روبرو هستیم، اما با این حال از سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 251 هزار و 645 سند در اجرای طرح کاداستر صادر شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: راه اندازی سامانه ثبت آنی معاملات در 26 شهریور سال 92 کار بسیار موفق و موثری در راستای خدمت رسانی به مردم در دفاتر اسناد رسمی محسوب شده که در حال حاضر صدور اسناد توسط دفاتر ثبت اسناد در حال انجام است.

این مسئول تصریح کرد: هدف نهایی فعالیت هایی که در اداره ثبت و اسناد انجام می شود آسان سازی خدمات به مردم است به گونه ای که ارتباط بین کارمند و ارباب رجوع به صورت غیرمستقیم باشد که این خود بخشی از سلامت اداری و ایجاد تخلفات را تضمین می کند.

ثبت 751 مورد طلاق در کرمان

وی همچنین از متصل شدن سامانه دفاتر ازدواج و طلاق با سامانه ثبت احوال خبر داد و گفت: سامانه ازدواج و طلاق به صورت آنلاین در اختیار ثبت احوال قرار گرفته که برای برنامه ریزی های نظام مدیریتی کشور بسیار موثر و مفید خواهد بود چرا که آمار کامل و به روز شده در این سامانه قرار دارد.

وی تعداد ازدواج ها ثبت شده در دفاتر ازدواج استان کرمان را 29 هزارو 619 مورد دانست و اذعان داشت: چهار هزار و 630 مورد تعداد طلاق در این استان صورت گرفته است. در دو ماه نخست سال جاری نیز چهار هزار و 162 مورد ازدواج و 751 مورد طلاق صورت گرفته که شاهد سیر نزولی در امار نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

مدیر کل ثبت اسناد و امکلاک استان کرمان اذعان داشت: بیشترین آمار ازدواج مربوط به شهرهای کرمان، کهنوج و بم و بیشترین آمار طلاق نیز مربوط به شهرهای کرمان، سیرجان و رفسنجان است.

وی همچنین سلامت اداری را در اولویت کار اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان دانست و گفت: تغییر در زیرساخت ها باعث از بین رفتن فساد اداری شده و با کاهش مراجعه حضوری افراد به ادارات مختلف زمینه بروز بسیاری از تخلفات اداری کاهش پیدا کرده است.

372 میلیارد و 188 میلیون ریال میزان درآمدهای وصولی کرمان

این مسئول میزان درآمدهای وصولی استان کرمان را 372 میلیارد و 188 میلیون و 685 هزارو 422 ریال ذکر کرد گفت: در این زمینه رتبه اول کشوری را به دست آوردیم و در دو ماه ابتدایی سال جاری نیز میزان درآمدهای وصولی 32 میلیارد و 483 میلیون و 659 هزارو 700 ریال است.

طالبی زاده همچنین از صادر شدن 78 هزارو 875 فقره سند مالکیت در سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر رسمی استان کرمان در سال گذشته 588 هزارو 223 است که انواع اسناد را شامل می شود و 69 هزارو 280 سند نیز در دوماه ابتدایی سال به ثبت رسیده است.

رسیدگی به 91 پرونده تخلفات سردفتران در دادگاه انتظامی استان کرمان

وی همچنین اظهار داشت: 91 پرونده تخلفات سردفتران در دادگاه انتظامی استان کرمان وارد و به آن ها رسیدگی شده است که از این تعداد 11 فقره رای انفصال موقت به سردفتران متخلف ارائه شده است.

طالبی زاده ضمن بیان اینکه هیئت نظارت استان کرمان در هشت مورد می تواند به اختلافات ثبتی طبق قانون رسیدگی کند، گفت: در سال گذشته در اجرای این قانون 160 فقره رای صادر کرده است.

این مسئول اذعان داشت: پاسخ به استعلامات مراجع مختلف بانکی، دادگستری و راه و شهرسازی و سایر ادارات 77 هزار و 40 استعلام است که در ابتدای سال 9 هزارو 299 استعلام بوده است.

طالبی زاده تعداد شرکت های ثبت شده در سال گذشته را یک هزار و 455 شرکت دانست و افزود: در دو ماه ابتدایی امسال نیز 168 شرکت و 18 موسسه به ثبت رسیده است.

وی همچنین گفت: وصولی مطالبات بانک‌ها در دو ماهه ابتدایی سال جاری 39 میلیارد و 76 میلیون و 46 هزار و 531 ریال بوده است که در این زمینه نیز رتبه اول کشور را در سال گذشته از طریق اجرای اسناد رسمی کسب کرده‌ایم.

این مسئول در خصوص اجرای قانون تعیین تکلیف ساختمان‌ها و اراضی فاقد اسناد رسمی گفت: 53 هزار و 775 فقره ثبت نام، شش هزار و 476 رای صادر و 35 هزار و 628 پرونده به صدور قرار کارشناسی منجر شده است.