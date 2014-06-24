وجود دام سه برابر ظرفیت در بورالان/ شن های روان مهمان خانه بورالانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده شنهای روان از سالهای دهه 70 به دلیل عوامل انسانی، چرای بی رویه دام و شرایط خاص جغرافیایی منطقه در اثر وجود سنگهای بازالتی و وجود تندبادهای شدید به همراه بارش بارانهای فصلی در منطقه اتفاق افتاده و اثرات این پدیده هنوز هم در منطقه قابل مشاهده است.

دشت بورالان منطقه ای واقع در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه، دشتی با 68 هزار هکتار وسعت است که علاوه بر ترکیه با جمهوری نخجوان و ارمنستان مرز مشترک داشته از مشكلات عمده اين منطقه دامداري آن است كه در شرايط كنوني بيش از سه برابر ظرفيت در منطقه دام وجود دارد.

هفته جاری مدير كل دفتر امور بيابان سازمان جنگلها برای بررسی مسایل و مشکلات پیش روی منطقه و نیز بررسی نحوه اجرای طرح ترسیب کربن که طرح ملی است به آذربایجان غربی سفر کرده است.

عباس کارگر دوشنبه عصر در جریان دیدار با معاون برنامه ريزي استانداري آذربايجان غربي و جمعی از مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان از نزدیک در خصوص مسائل مهم اين طرح كه در منطقه بورآلان ماكو در حال اجراست بحث و گفتگو كرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون بیش از سه برابر ظرفیت مراتع دام در این منطقه وجود دارد اظهارداشت: بايد با اجراي طرحهاي اشتغالي زايي، روند تغيير معيشت بهره برداران را در منطقه داشته باشيم تا فشارهاي موجود در عرصه هاي منابع طبيعي آن كاهش يابد.

طرح ترسیب کربن در بورالان موفقیت آمیز است

کارگر اجرای طرح ترسیب کربن در منطقه بورالان ماکو را موفق ارزیابی کرد و ادامه داد: طرح موثر ترسیب کربن، در راستای کاهش مشکلات مردم منطقه انجام می شود و در حال حاضر این طرح با اجرای مسائل ترویجی و آموزشی در دست اجراست.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین رویکردهای این طرح، حمایت های همه جانبه مسئولان استانی و دستگاههای مرتبط در اجرای این طرح است که امیدواریم این حمایت ها بیشتر از گذشته تداوم یابد تا بتوانیم منطقه بورالان را از مشکل ایجاد شده نجات دهیم.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلهای کشور اظهار کرد: برای ادامه طرح ترسیب کربن در سال جاری شش میلیارد و 480 میلیون ریال اعتبار تصویب شده که تخصیص می یابد و می توان با تخصیص اعتباراتی مشابه این اعتبار از سوی مدیریت استان، طرح ترسیب کربن در منطقه بورالان را به طرحی موفق تر تبدیل کرد.

وی كاهش آلايندگي و ارتقا كيفيت زندگي در برخي مناطق محروم و يا روستايي كشور را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: طرح ترسيب كربن اولين بار در سال 84 براي كشور ما از سوي دفتر عمران سازمان ملل متحد پيشنهاد شد كه سازمان جنگل براساس شرح وظايف خود اين طرح را براي اولين بار در استان خراسان جنوبي اجرا كرد كه اين طرح بسيار موفقيت آميز بود و توانستيم با جلب حمايتهاي معنوي و مادي دفتر عمران سازمان ملل متحد اين طرح را براي ساير نقاط كشور كه عرصه هاي منابع طبيعي آن در معرض تهديد و يا تخريب بودند در دستور كار قرار دهيم.

اختصاص اعتبارات ملی و استانی بورالان در حل مشکل این منطقه راهگشاست

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اعلام حمایت از طرح های توسعه ای بورالان ماکو گفت: با توجه به رویکرد دولت در محرومیت زدایی و توسعه شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه نقاط محروم، از هر طرحی که برای ارتقای کیفیت و توسعه شاخصهای اجتماعی باشد حمایت می کنیم.

تقی کهوریان افزود: در صورت تخصیص اعتبارات ملی، مدیریت استان نیز در آذربایجان غربی به همان اندازه اعتبارات تخصیص می دهد که اختصاص این اعتبارات می تواند در بورالان کارگشا باشد.

معاون برنامه ريزي استانداري آذربايجان غربي تاکید کرد: با توجه به رويكرد دولت در محروميت زدايي و توسعه شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در همه نقاط محروم، از هر طرحي كه براي ارتقا كيفيت و توسعه شاخصهاي اجتماعي باشد حمايت مي كنيم.

كهوريان در ادامه افزود: با توجه به اينكه در چنين طرحهايي ورود دستگاههاي ذيربط ضروري به نظر مي رسد ما تلاش خواهيم كرد بعنوان راهبر و هدايت گر اين طرح در استان، ساير ارگانهاي دخيل در اين طرح را همسو کنیم.

وی گفت: به عنوان مثال اگر براي توسعه راههاي اين منطقه نياز باشد با هماهنگي دستگاه مربوطه اقدام به توسعه مسير مي كنيم و يا اينكه در بحث شبكه آبرساني در اين منطقه با سازمان مربوطه هماهنگي مي شويم و بدين صورت با تجميع همه نهادهاي ذيربط حمايتهاي لازم را براي روند اجرايي اين طرح انجام مي دهيم.

طرح های ترویجی و آموزشی در بورالان ماکو در حال اجراست

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: به منظور كاهش مشكلات مردم منطقه بورآلان ماكو طرح ترسيب كربن را در دستور كار قرار داديم در حال حاضر نیز اين طرح با اجراي مسائل ترويجي و آموزشي در حال اجراست.

علی پیرمردادی با اشاره به اینکه فرسایش بادی و حرکت شن های روان مشکلات زیادی را برای روستاییان و تاسیسات زیربنایی و راه های مواصلاتی منطقه ایجاد کرده است افزود: پوشش گیاهی فقیر منطقه و عدم توجه جدی به احیای این منطقه از سوی دستگاه های ذیربط باعث مدفون شدن خانه های روستاییان در میان تل های شن و حمله مارها و عقرب ها به خانه مردم در زمان وزش گردبادها و باران های شدید شده است.

وی گفت: در منطقه بورالان ماکو مساحت منطقه ای که با پدیده شن زایی هم اینک گریبانگر است 68 هزار هکتار بوده که اداره کل منابع طبیعی استان توانسته با اجرای طرحهای مختلفی تا حدود زیادی مانع پیشروی پدیده شن زایی در منطقه شود.