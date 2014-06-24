بسیاری از زیرساختهای کشور جرم خیز است/ انتقاد از نحوه آموزشهای رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام هادی صادقی در حاشیه همایش روحانیون و رابطین فرهنگی دادگستری تهران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: اجرای احکام قضایی نقش پیشگیرانه ای در وقوع جرم دارد. وقتی ما یک سارق یا قاتل را محاکمه و مجازات می کنیم اطلاع مردم از آن نقش پیشگیرانه ای در وقوع جرم دارد. ایفای نقش از سوی دادستانها نیز تاثیر مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه به اقدامات دیگر دستگاهها در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اقدامات مختلف در دستگاههای کشور به صورت هماهنگ می تواند در پیشگیری از وقوع جرم نقش داشته باشد. برای مثال فرهنگ سازی برای مردم درباره حقوقشان و آگاهی به قوانین می تواند نقش موثری در پشگیری از وقوع جرم داشته باشد. وقتی فرهنگ جامعه را بالا ببریم و مردم به حقوق خود در تکالیفشان آشنا شوند آن زمان به حقوق دیگران تعدی نمی کنند که این یکی از جنبه های پیشگیری از جرم است. بخش زیادی از پرونده های مربوط به تعدی به حقوق دیگران به دلیل نااگاهی از قوانین است.

وی تاکید کرد: آگاه سازی وظیفه همه دستگاهها است و هر چه فرهنگ را در جامعه بالا ببریم جرایم کاهش پیدا می کند.

حجت الاسلام صادقی در ادامه به نقش تربیت در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش مهمترین نقش را در این حوزه دارد و ما باید رعایت قوانین را از کودکی به هموطنان آموزش دهیم. در برخی از کشورها رعایت قوانین از بچگی به صورت عملی آموزش داده می شود که نتیجه این اقدام کم شدن تخلفات است.

وی با انتقاد از آموزش های لازم برای کسب گواهینامه رانندگی در کشور گفت: چرا رانندگی در کشور ما نابهنجار است؟ زیرا ما در تربیت ضعیف عمل کردیم. رانندگان ما برای گرفتن گواهینامه تنها 20 درصد آموزش های لازم را می بینند و 80 درصد بقیه را پس از رانندگی به صورت غلط فرا می گیرند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: فرد در ایران یک ماهه گواهینامه می گیرد اما در کشوری مثل آلمان برای گرفتن گواهینامه باید راننده یک سال آموزش های لازم را ببیند. بسیاری از تخلفات رانندگی به دلیل تربیت نادرست است. به طور کلی باید بگویم هر جا بی نظمی وجود دارد به علت تربیت نادرست رخ می دهد.

حجت الاسلام صادقی توجه به زیرساختها را جزو ضرورت ها دانست و گفت: متاسفانه برخی دیدگاههای ما جرم خیز است. اشتباه در مهندسی خیابانها یکی از دلائل تصادفات رانندگی است. متاسفانه شهرسازی ما غلط است و فروشگاههای بزرگ را بدون در نظر گرفتن پارکینگ ساخته ایم.

وی خاطرنشان کرد: ساختار اقتصادی، اداری و اجتماعی ما نیز جرم خیز است. فرایند اداری پیچیده باعث می شود فرد برای پیشبرد کارهایش به سمت پرداخت رشوه برود.

معاون رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند در پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند و همه دستگاهها بخصوص دولت باید در این حوزه به وظایف خود عمل کنند. لایحه پیشگیری از وقوع جرم برای هماهنگ کردن دستگاهها تهیه شده که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. امیدواریم این لایحه هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص اجرای احکام جایگزین حبس نیزگفت: قصد داریم این احکام را جمع آوری و در اختیار رسانه ها بگذاریم. قانون مجازت اسلامی جدید تازه اجرایی شده و سعی می کنیم با اطلاع رسانی، مردم را از احکامی که در این زمینه صادر شده است باخبر کنیم.

صادقی درباره برخورد با تخلفات درون دستگاه قضایی نیز گفت: دستگاه قضای با هر تخلفی که اثبات شود برخورد می کند. مردم در صورت مشاهده هر تخلفی موضوع را سریع به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا دادستانی انتظامی قضات اطلاع دهند. ما منکر تخلف در دستگاه قضایی نمی شویم اما تعداد آن از آنچه بر سر زبانها افتاده، خیلی کمتر است. همه تخلفات به قضات نسبت داده می شود اما واسطه هایی اقدام به این کار می کنند که می توان به کارچاق کن ها و برخی وکلا و برخی وکلا اشاره کرد.

وی ادامه داد: اینکه این واسطه ها چطوری مشکل مردم را حل می کنند کسی اطلاعی ندارد. برای نمونه پرونده ای داشتیم که دو متهم با پرسه زنی در محاکم طرفین پرونده ها را شناسایی کرده و مدعی شدند با رشوه می توانند مشکل آنها را حل کنند. آنها همچنین برای راضی نگه داشتن طعمه های خود چک تضمینی می دادند. بعد از اینکه پرونده رسیدگی می شد آن طرفی که برنده شده بود به تصویر اینکه با رشوه این کار انجام شده پول را پرداخت می کرد و ودیعه ای که از طرف فرد محکوم در پرونده دریافت شده بود به او بازگشت می شد. به متهم سپس پولی که دریافت کرده بودند را بین خودشان تقسیم می کردند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه تاکید کرد: بسیاری از مردم به دلیل اینکه از این ترفندها اطلاعی ندارد تصور می کنم تخلفات از سوی قضات انجام می شود.