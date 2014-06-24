لایحه ساماندهی تبلیغات محیطی و صنفی هدف درآمدزایی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا دبیر با اشاره به اینکه در گذشته جدود ۱۶ مصوبه در این خصوص به تصویب رسیده بود گفت:‌ تعدد مصوبات باعث شده بود در موارد و موضوعات مختلف شهرداری به هر کدام از مصوبات که مایل بود استناد می کرد و این باعث سردرگمی مردم و اصناف شده بود.

وی تصریح کرد:‌ حالا با تنقیح لوایح قبلی تنها یک مصوبه در این خصوص وجود دارد و در این مصوبه جدید عوارض؛ موضوع بحث قرار نداشت.

به گفته دبیر جداول مربوط به به عوارض تبلیغات در برج ۱۱ سال ۹۲ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده بود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین در پاسخ به تذکر حقانی و انصاری در خصوص انعکاس نامناسب این خبر در روزنامه همشهری اظهار داشت:‌ روزنامه همشهری قرار بوده خبر مصوبات را از روی سایت شورا بردارد و اگر جز این اتفاق بیافتد خوب نیست.

وی در پایان از معاون خدمات شهری شهرداری تهران خواست در ارائه گزارش مربوط به بهشت زهرا؛ طبقه بندی شده صحبت کند تا برخی از افراد سودجو از بیرون و داخل از این اطلاعات سو استفاده نکنند.

انصاری در دفاع از تذکر خود عنوان کرد: من درباره اصل لایحه صجبت نکردم. اصل لایجه کار بسیار خوبی بود و تبلیغات محیطی و صنفی را ساماندهی کرد. این کار بایسته؛ شایسته و کارشناسی شده ای بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تاکید کرد:‌ تذکر من درباره نحوه انتخاب تیتر بود. همشهری نوشته بود:‌ «تصمیم شورای شهر برای سازماندهی تابلوهای مغازه ها» این تیتر تحریک کننده بود.

مسجد جامعی نیز با اشاره به اینکه مهم ترین قدم برداشته شده در این لایحه قائل شدن جایگاه حقوقی برای اصناف بود؛ خاطر نشان کرد: شورای شهر تهران در روز اصناف برای اصناف جایگاه حقوقی قائل شد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد:‌ اجازه بدهید موضوع همشهری در جلسه دیگری بررسی شود. همشهری یکی از روزنامه های مهم ما است که بعد از انقلاب متولد شد. من در این موضوع زمانی پاسخگو بودم به مجلس که چرا به این روزنامه مجوز داده شد و ما دفاع کردیم از این روزنامه تا در شهرستان ها هم به فروش برسد.

وی اظهار داشت: همشهری روزنامه بسیار مهم است و از روزنامه هم فراتر رفته است. بخش آگهی های همشهری در اقتصاد شهر نقش دارد.

مسجد جامعی با اشاره به این که این حق اعضای شورا است که تذکر بدهند از اعضا خواست اجازه بدهند این موضوع در جای خودش مطرح شود.