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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

سردار ابوحمزه:

جشنواره ورزشی جام مستغصفین در همدان برگزار می شود

جشنواره ورزشی جام مستغصفین در همدان برگزار می شود

همدان – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان گفت: مسابقات ورزشی با عنوان "جشنواره ورزشی جام مستضعفین و یاد و خاطره شهید علی چیت سازیان" به میزبانی همدان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با محوریت مسابقات کشوری ووشو و دوومیدانی بسیج در همدان برگزار شد، گفت: این دوره از مسابقات کشوری دوومیدانی و ووشو به میزبانی همدان با عنوان "جشنواره ورزشی جام مستضعفین و یاد و خاطره شهید علی چیت سازیان" برگزار می شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه این جشنواره ورزشی در دو رشته ووشو و دوومیدانی برگزار می شود، افزود: این مسابقات در بخش آقایان برگزار و شرکت کنندگان نیز از 27 استان اعلام آمادگی کرده اند.

وی بیان داشت: در جشنواره ورزشی ووشو و دوومیدانی 750 نفر شرکت می کنند و در دو روز به رقابت با یکدیگر می پردازند.

سردار ابوحمزه اضافه کرد: شرکت کنندگان در این جشنواره ورزشی روز چهارشنبه چهارم تیرماه وارد همدان شده و در دانشگاه تربیت معلم شهید مقصودی اسکان داده می شوند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه مسابقات نیز روز پنج شنبه برگزار می شود، گفت: مسابقات ووشو در سالن ابن سینا و مسابقات دوومیدانی نیز در استادیوم قدس انجام می شود.

وی در ادامه گفت: همچنین افتتاحیه جشنواره ورزشی روز پنج شنبه قبل از نماز مغرب و عشا حین برگزاری مسابقات صورت می گیرد.

سردار ابوحمزه در پایان گفت: ورزشکاران روز جمعه از همدان خارج می شوند و جشنواره ورزشی بانوان نیز از یکم تیرماه به میزبانی استان زنجان برگزار شده است.

کد مطلب 2318425

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