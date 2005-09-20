همسويي مجلس و دولت باعث تساهل و تسامح نخواهد شد// در دولت احمدي نژاد تناسب موج مي زند

به گزارش خبرگزاري "مهر" محمد رضا باهنر كه در جمع دبيران استانها و شهرستانهاي حزب موتلفه اسلامي سخن مي‌گفت، با شگفت انگيز خواندن انتخاب مردم در نهمين انتخابات رياست جمهوري به روند تشكيل كابينه اشاره و تصريح كرد: زمان رايزنيها براي انتخاب وزرا، ايام پر گفت و گويي بود و جلسات بسياري هم تشكيل شد و ليست پيشنهادي رئيس جمهور همانطور كه خودش هم گفته بود واقعا شگفت انگيز بود.

وي افزود : دكتر احمدي نژاد با اين ليست به قول خودش آن حلقه 100، 150 نفري را كه مديران اصلي فقط از ميان آنها انتخاب مي‌شدند شكست.

نايب رئيس مجلس هفتم تصريح كرد: مجلس هفتم نشان داده بود كه با مجالس ديگر متفاوت است و اهل تساهل و تسامح و رودربايستي نيست؛ پشت صحنه جلسات علني وبسيار پرهياهو بود . وزرا با نمايندگان جلسه گذاشتند و زحمات زيادي در تشريح برنامه هايشان كشيدند .

وي افزود : مجلس هم در راي اعتماد شگفتي آفريد، ما در گذشته به هيچ وجه اين همسويي در تفكر و روش را بين رئيس جمهور و مجلس نداشتيم اما باز هم مجلس به 4 نفر راي اعتماد نداد.

باهنر كه سابقه حضور در مجالس قبلي را نيز دارد با اشاره به يك بررسي آماري از تركيب دولتهاي قبلي گفت : در 4 دولت گذشته فقط تحصيلات و تجربه حداكثر 7 وزير معرفي شده متناسب با وزارتخانه مربوطه بود، اما در دولت فعلي تحصيلات و تجربه 15 نفر از وزرا مرتبط به وزارتخانه مربوطه شان است.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اين كه در اين دولت تناسب موج مي ‌زند، تاكيد كرد: مجلس نتوانست با مسامحه به 4 وزير ديگر نيز راي بدهد، البته اگر 3 نفر از اينها براي وزارتخانه‌هاي ديگر معرفي مي شدند، از مجلس راي بالايي مي گرفتند و عدم راي اعتماد فقط به دليل عدم تناسب بود كه اين هم شگفتي جديدي در مجلس بود.

نايب رئيس مجلس هفتم در بخش ديگر از سخنان خود با اشاره به سؤال نمايندگان مجلس در ماههاي پاياني دولت خاتمي از رئيس جمهور گفت : براي اولين بار بعد از انقلاب نمايندگان مجلس از حق خود براي سؤال از رئيس جمهور استفاده كردند و 100 نفر از نمايندگان درباره علت عدم ارائه لايحه نظام پرداخت هماهنگ از آقاي خاتمي سؤال كردند.

وي ادامه داد: ما از يك طرف با دولت تماس گرفتيم و قرار شد ظرف يك هفته لايحه را به مجلس بدهند و از طرف ديگر به سؤال كنندگان گفتيم سؤال از رئيس جمهور تاكنون اتفاق نيفتاده و نمايندگان با پس گرفتن سؤال خود بگذارند دو سه ماه پاياني دولت آقاي خاتمي نيز بگذرد.

باهنر افزود: من همان موقع اعلام كردم و قول دادم رئيس جمهور آينده هر كس كه باشد اگر قصور كرد خودم هم امضاء مي ‌كنم كه از رئيس جمهور سؤال كنيم تا اين تابو نيز بشكند.

وي اظهار اميدواري كرد در 4 سال دولت احمدي نژاد و انشاء الله 8 سال رياست جمهوري وي به مطالبات مسكوت مانده مردم پاسخ داده شود.

باهنر تاكيد كرد: امروز اصولگرايان هيچ بهانه و توجيهي براي قصور، كوتاهي و كم كاري ندارند و هيچ بلاگرداني هم ندارند.

نايب رئيس مجلس هفتم در ادامه در پاسخ به سؤالي در خصوص عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت : ما هم به عنوان مجلس معتقديم عملكرد اين ستاد عملكرد قابل دفاعي نيست و حرفمان هم اين است كه اگر دو قوه مجريه و قضائيه در مبارزه با مفاسد كمبود قانون دارند يا با مشكل قوانين اضافي مواجهند به ما بگويند و يا لايحه بدهند و ما هم مكلفيم در اسرع وقت اين مشكل را مرتفع كنيم.

باهنر در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص تشكيل جلسات دولت در استانها اظهار داشت: اين موضوع بستگي به دستور جلسه دارد؛ اگر قرار باشد همان دستور جلسات تهران در آنجا بحث شود صرفا يك كار تبليغاتي است، اما اگر دستور جلسه حل مشكلات آن استان باشد يقينا موثر خواهد بود.