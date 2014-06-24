به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوریان در اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی با بیان اینکه ایمنی باید تجربه اقدامات سازمان قرار گیرد، گفت: ایمنی رکن اساسی و اصلی در تمام شاخصه های حل و نقل است و از موضوعات مهم شکل گیری ایکائو هم موضوع ایمنی بوده است.

وی با بیان اینکه سوانح در دهه 40 در حالی اتفاق می افتاد که کل جابجایی مسافر 9 میلیون نفر بوده است، بیان کرد: در حالی که الان 3 میلیارد نفر جابجا می شوند که سوانح موجود یک‌سیصدم سوانح در دهه های گذشته است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی تصریح کرد: مهمترین وظیفه رئیس سازمان هواپیمایی استقرار ساختار مدیریت ایمنی در صنعت است زیرا نگاه سنتی قدیم به سوانح امروز دیگر جواب نمی دهد.

نوریان با اشاره به اینکه باید از نگاه سنتی بررسی حوادث دوری کنیم، تا دوباره تکرار نشود، گفت: الان باید اقدامات ما به گونه ای باشد تا دیگر سوانح اتفاق نیفتد و همه اجزای هر سیستمی باید خوب کار کنند.

وی افزود: تعداد زیادی از سوانح وجود دارد که هرگز از طریق شرکت های هواپیمایی و یا افرادی که در بدنه شرکت ها کار می کنند، اطلاع رسانی نمی شود بنابراین باید در این ساختارها تغییر ایجاد کنیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سوانحی که منجر به خسارت های مالی و جانی نشود، معمولا گزارش نمی شود در صورتی که اگر نظارت سازمان هواپیمایی بر این موضوع بیشتر باشد این شفافیت در اطلاعات اتفاق می افتد.