به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان، این مسابقات با حضور 100 شناگر از 21 استان کشور طی روزهای پنجم و ششم تیر ماه در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

محمد حسین اقبالی، رئیس انجمن شنای معلولان، در خصوص این مسابقات گفت: رقابتهای قهرمانی کشور با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار می‎شود و برای اولین بار است که چنین رویدادی در تقویم رسمی IPC درج شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه رقابتهای قهرمانی کشور، برای کسب سهمیه مسابقات پاراآسیایی نیز هست، شرکت کنندگان با تمام توان در آن شرکت می‌کنند و همین مساله باعث افزایش سطح مسابقات خواهد بود.

اقبالی خاطرنشان کرد: دراین مسابقات، کلیه استانداردهای مورد نظر در مسابقات جهانی رعایت شده و داوران رسمی روند برگزاری رقابتها را رصد می‌کنند.

رئیس انجمن شنا افزود: حد نصاب مورد نظر برای این مسابقات، حد نصاب‌هایی است که توسط کمیته برگزاری بازی‌های پاراآسیایی اینچئون مشخص شده و پس از انجام رقابتها، افرادی که موفق به ثبت حد نصاب‌های مورد نظر شده باشند، معرفی خواهند شد و در ادامه باید منتظر باشیم که با توجه به رکورهای ارسالی، چه تعداد سهمیه به کشور ما تعلق خواهد گرفت.