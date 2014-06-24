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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸

مسابقات شنای معلولان با نظارت کمیته بین‌المللی پارالمپیک برگزار می‎شود

مسابقات شنای معلولان با نظارت کمیته بین‌المللی پارالمپیک برگزار می‎شود

رقابتهای قهرمانی شنای معلولان به منظور کسب سهمیه مسابقات پاارآسیایی اینچئون برای اولین بار تحت نظارت IPC (کمیته بین‌المللی المپیک) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان، این مسابقات با حضور 100 شناگر از 21 استان کشور طی روزهای پنجم و ششم تیر ماه در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

محمد حسین اقبالی، رئیس انجمن شنای معلولان، در خصوص این مسابقات گفت: رقابتهای قهرمانی کشور با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار می‎شود و برای اولین بار است که چنین رویدادی در تقویم رسمی IPC درج شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه رقابتهای قهرمانی کشور، برای کسب سهمیه مسابقات پاراآسیایی نیز هست، شرکت کنندگان با تمام توان در آن شرکت می‌کنند و همین مساله باعث افزایش سطح مسابقات خواهد بود.

اقبالی خاطرنشان کرد: دراین مسابقات، کلیه استانداردهای مورد نظر در مسابقات جهانی رعایت شده و داوران رسمی روند برگزاری رقابتها را رصد می‌کنند.

رئیس انجمن شنا افزود: حد نصاب مورد نظر برای این مسابقات، حد نصاب‌هایی است که توسط کمیته برگزاری بازی‌های پاراآسیایی اینچئون مشخص شده و پس از انجام رقابتها، افرادی که موفق به ثبت حد نصاب‌های مورد نظر شده باشند، معرفی خواهند شد و در ادامه باید منتظر باشیم که با توجه به رکورهای ارسالی، چه تعداد سهمیه به کشور ما تعلق خواهد گرفت.

کد مطلب 2318468

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