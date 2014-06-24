عنایت ویژه دولت یازدهم به حقوق کودکان و زنان/ بیشترین خرید کودک در کشورهای پیشرفته رخ می داد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام پورمحمدی در نخستین نشست نقش رهبران دینی در کاهش خشونت علیه کودکان اظهار داشت: موضوع حقوق شهروندی مهمترین مساله هر جامعه ای است و خوشبختانه این منطق به یک منطق فراگیر در سطح جهانی تبدیل شده است.

وی افزود: در این راستا حقوق کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کودکان با دارا بودن وصف انسانی امکان احقاق حق و دفاع از حقوق خود را ندارند و جامعه متعالی و حق مدار باید اهتمام بیشتری به احقاق حقوق کودکان داشته باشد.

وزیر دادگستری با اشاره به سوره ضحی گفت: حجتی که خدا برای رها نکردن پیامبر (ص) ارائه می کند این است که به او می گوید تو یتیم و ناآگاه بودی و نیاز مادی داشتی.

وی تاکید کرد: توجه به خداوند به یتیم نشان می دهد که دین بیشترین حمایت را در این زمینه دارد. ما این نمونه ها را در ادیان آسمانی دیگر از جمله دین یهود و مسیحیت می بینیم. ما در دنیا قانون و آموزه کم نداریم. تعداد زیادی منشور و کنوانسیون و قوانین داخلی و بین المللی داریم که مشکل ما عمل نکردن تسامح و حق گریزی است.

پورمحمدی ادامه داد: متاسفانه بیشترین تجاوزات در این زمینه از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر و حقوق کودک رخ می دهد. به طوری که در کشورهایی مانند عراق، افغانستان و سوریه بزرگترین فجایع تاریخ معاصر شکل گرفته است. این فجایع را کسانی ایجاد کردند که شیپور حمایت از حقوق کودک و حقوق بشر را در دست دارند.

وی به خرید کودکان اشاره کرد و گفت: بیشترین خرید کودک و آزمایش روی کودکان در کشورهای پیشرفته رخ می دهد و آزمایش سلاح های ضعیف شده اتمی در عراق نیز بر روی کودکان انجام شده است.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی و انقلاب ما حامل یک فرهنگ و بازشناسی حقوق انسانی با مبانی روشن و قوی برگرفته از آموزه های الهی و آسمانی است.

جمهوری اسلامی ایران بهترین دارو را برای درمان امراض بشر در اختیار دارد و اعلام آمادگی می کنیم که آن را در اختیار دیگران نیز قرار دهیم. ما در زمینه حقوق کودک نیازمند بازتولید مفاهیم و آموزه های دینی و به روز رسانی و متناسب کردن آنها با نیازهای روز هستیم. وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک این رسالت را تعقیب می کند و دولت یازدهم عنایت ویژه ای به حقوق بشر بویژه حقوق کودکان و زنان دارد.