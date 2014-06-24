قدردانی رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس از اعضای هیات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر - رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس صبح امروز در مراسم تودیع خود گفت: قادر متعال را شاکرم که پس از چهار سال تلاش در کسوت خدمتگزار دانشگاه تربیت مدرس این مولود علمی انقلاب اسلامی ایران با کمال افتخار مسئولیت ریاست این دانشگاه به اتمام رسید.

وی ادامه داد:بدین‌وسیله از تمامی اعضای هیات علمی، مسئولین و مدیران به ویژه معاونین فرهیخته دانشگاه، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، رؤسای دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، کارکنان ارزشمند و شریف و نهایتا دانشجویان نخبه و خلاق به دلیل همکاری های مناسبی که با این جانب بعمل آوردند، تقدیر و تشکر وافر دارم.

رنجبر ادامه داد: بی‌شک با همراهی و همدلی این عزیزان بود که این دانشگاه جایگاه علمی خود را نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین المللی ارتقاء بخشید.

رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس همچنین یادآور شد: لذا پس از چهار سال تلاش جمعی و مدیریت علمی با کمال افتخار به سرپرست گرامی دانشگاه دکتر محمدتقی احمدی خیرمقدم عرض کرده و برای وی در سمت جدید در راستای پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین و منویات مقام معظم رهبری آرزوی توفیق دارم.

رنجبر در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم با تلاش پیوسته و ارزشمند همه ارکان دانشگاه شاهد بالندگی بیشتر این نهاد مستحکم علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی باشیم.