ضرورت جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز در حریم شهر تهران/شهرداری منطقه ۲۰ برند شهرری را تدوین کند

به گزارش خبرنگار مهر؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در منطقه ۲۰ شهرداری از مجموعه ورزشی شهید مدرس؛ پروژه دسترسی بزرگراه امام علی(ع) به بزرگراه شهید رجایی جنوب؛ مسیر دسترسی حرم شاه عبدالعظیم(ع) به بزرگراه شهید آوینی؛ پروژه ساماندهی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع)؛ سرای محله عباس آباد؛ مجموعه فرهنگی تجاری برج طغرل؛ مسجد ساجدی؛ بوستان خانواده و … دیدن کرد.

وی پیاده راه شرق حرم و شبستان آیت الله کاشانی را از مهم ترین پروژه های انجام شده برای ساماندهی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) دانست و از شهرداری منطقه خواست این پروژه را با کیفیت و دقت مناسبی انجام دهند.

علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز که در این بازدید حضور داشت؛ با اشاره به اینکه راه های ورودی شهر تهران از شهرری می گذرد بیان داشت: با توجه به اینکه من متولد شهرری هستم به مسائل منطقه ۲۰ اشراف بیشتری دارم؛ درخصوص موضوع جدایی ری از تهران نیز از مردم شهرری نظرخواهی کردم.

صابری اضافه کرد: مردم مخالف این جدایی هستند و پایین بودن سطح درآمد ساکنین شهرری؛ باعث شده این منطقه به حمایت بیشتری نیاز داشته باشد و نیاز است مدیریت شهری پروژه های شهرری را ملی ببیند.

در ادامه این بازدید علیرضا دبیر نشستی با منصور کتان باف شهردار منطقه ۲۰ و معاونین برگزار کرد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از کارشناسان کمیسیون خواست با دقت روند اجرای پروژه ها را رصد کنند.

علیرضا دبیر با اشاره به ضرورت ارتقا جایگاه برنامه ریزی در منطقه اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی تنظیم کننده معاونت ها است و با این هماهنگی باید برآورد هزینه پروژه ها دقیق و در حوزه برنامه ۵ ساله شهرداری تهران باشد.

وی از شهردار منطقه ۲۰ خواست در اجرای پروژه تفرجگاهی جنوب شرق تهران با شهرداری منطقه ۱۵ هماهنگ باشند. دبیر در این خصوص اظهار داشت: این تفرجگاه برای مردم ری آورده دارد و اگر خط راه آهن شهرری نیز فعال شود؛ این منطقه بیشتر آباد می شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با تاکید بر ضرورت احداث موزه ری و ارتقا جایگاه اداره میراث فرهنگی شهرری تصریح کرد: مکان های تاریخی شهرری می تواند معرف این شهر تاریخی باشد.

دبیر اضافه کرد: ما در برنامه ۵ ساله تکلیف کرده ایم شهرداری؛ برند تهران را مشخص کند. شهرداری منطقه ۲۰ هم باید در همین راستا برند ری را تعریف کند.

وی خاطر نشان کرد: بافت شهرری قابلیت پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری را دارد و اگر مدیریت یکپارچه شهری جدی گرفته شود مشکلات در شهرری به وجود نمی آید.

