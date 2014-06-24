اختصاص 35 میلیارد تومان برای تامین تجهیزات توانبخشی معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سخنگویی در روز سه شنبه در نخستین کنگره ملی توانبخشی مبتنی بر خانواده که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد، افزود: براساس آمارهای موجود 15 درصد از افراد جامعه معلول هستند و با اعتبارات موجود نمی‌توانیم پاسخگوی آن‌ها باشیم لذا یکی از راه‌ها ورود افراد آموزش دیده به منازل معلولان و شروع طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده بود.

وی تاکید کرد: این طرح به صورت پایلوت در 10 استان کشور انجام شد که نتایج آن نشان دهنده موفقیت‌آمیز بودن این طرح بود. ضمن اینکه هزینه نگهداری از معلولان در خانواده یک سوم هزینه نگهداری آن‌ها در مراکز بهزیستی است.

به گفته معاون سازمان بهزیستی، در 3 ماهه اول نخست امسال نیز 12 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات توانبخشی به استان‌ها ابلاغ شد و ما در تلاشیم تا توانبخشی مبتنی بر خانواده را به عنوان برند سازمان بهزیستی مطرح کنیم.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار 35 میلیارد تومانی در سال جاری برای تأمین تجهیزات توانبخشی افزود: با اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده در حال حاضر 4 هزار و 700 نفر تحت پوشش قرار گرفتند و تا پایان سال این تعداد به 9 هزار نفر خواهد رسید ضمن این‌که با اجرای این طرح برای 1800 نفر نیز شغل ایجاد شد.

ارائه خدمات پرستاری در منزل برای 12 هزار معلول ضایع نخاعی

سخنگویی گفت: امسال 13 هزار معلول ضایعه نخاعی شناسایی شده داریم که 9 هزار نفر از آنها در سه ماهه اول امسال تحت پوشش قرار گرفتند و قصد داریم تا سه ماه آینده این رقم را به 12 هزار نفر افزایش دهیم. براین اساس 12 هزار معلول ضایع نخاعی تا سه ماه آینده خدمات پرستاری ما را دریافت خواهند کرد.

معاون توانبخشی بهزیستی کشور تاکید کرد: دو سال گذشته 7.5 میلیارد تومان بودجه ما بود که 10 هزار ویلچر در آن سال خریداری شد. بودجه بهزیستی در سال گذشته برای تأمین تجهیزات به 17.5 میلیارد تومان رسید که اکنون به 35 میلیارد تومان ارتقا یافته است و برای نخستین بار در کشور یک‌سوم از این بودجه، به میان مراکز استان‌ها توزیع شده تا بتوانند تجهیزات با کیفیت خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسیر پیشگیری از معلولیت‌ها در جامعه عوض شده، و آمار ابتلا اوتیسم در جامعه بیداد می‌کند، گفت:غربال‌گری اوتیسم را چند ماه پیش آغاز کردیم که در حال حاضر انجام آن در استان‌ها به اتمام رسیده و قصد داریم برای پیشگیری و درمان کودکان 2 تا 5 ساله مبتلا به اوتیسم ورود جدی پیدا کنیم تا بتوانیم آنها را وارد مدرسه عادی کرده و از عقب‌ماندگی‌شان جلوگیری کنیم.