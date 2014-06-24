تولید 23 میلیون شاخه گل و گیاه زینتی در فارس

ابوالفضل زمانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : گل ها و گیاهان زینتی در دو نمونه شاخه بریده و آپارتمانی در استان فارس تولید می شوند.

زمانی فرد افزود: در بخش گلها و گیاهان شاخه بریده حدود 245 هزار متر مربع سطح زیر کشت و به میزان 23 میلیون و چهار هزار و 200 شاخه تولید داریم که 65 بهره بردار در این بخش فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: در بخش گلها و گیاهان آپارتمانی 29 هزار و 300 متر مربع سطح زیر کشت و به اندازه ی چهار هزار و 383 گلدان تولید داریم و 38 بهره بردار در این بخش فعالیت می کنند.

معاون باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان فارس همچنین از عدم توان رقابت بخش تولید گل و گیاه های زینتی استان فارس در بازارهای هدفی صادراتی خارج از کشور به علت بالا بودن هزینه های تولید خبر داد.

زمانی فرد با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر تمام بازارهای هدف بخش گلها و گیاهان زینتی فارس داخلی هستند که شامل تهران، اصفهان، یزد و هرمزگان می شود.

وی دیگر مشکلات این بخش در استان فارس را این گونه برشمرد: عدم وجود تشکل قوی و پیگیر در این بخش، عدم وجود بازارهای با ثبات و با قیمت مشخص، وجود واسطه های متعدد با سلایق گوناگون و عدم وجود تسهیلات ارزان قیمت با دوره های پرداخت بلند قیمت از جمله چالشهای این بخش هستند.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: مراکز تولید گل و گیاهان زینتی در فارس شهرهای شیراز، سپیدان، مرودشت، کازرون، کوار و رستم هستند.