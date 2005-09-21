پوشيدن پيراهن تيم ملي افتخار هر ورزشكاريست / مي خواهم متفاوت تر از بقيه باشم

فاطمه ابراهيمي رهبرعضو تيم كاراته دانشجويان بندرانزلي و دارنده مدال برنزالمپياد دانشجويان سراسركشوردرگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: براي رسيدن به پيراهن تيم ملي بايد تلاش زيادي انجام دهم كه اميدوارم با حمايت هاي مسئولان و دانش مربيانم بتوانم درآينده اي نه چندان دور به اين مهم دست پيدا كنم.

ابراهيمي رهبر درمورد افتخاراتش درسبك شيتوريو شيتوكاي گفت : با حمايت هاي مربي ام ، فرشته ربيعي كه عنوان قهرماني رقابتهاي غرب آسيا را دارد درسال 1380 به مدال طلاي مسابقات استان دست يافتم. درهمان سال درمسابقات قهرماني كشوربه مدال نقره دست يافتم. ضمن اينكه درطول سالهاي فعاليتم تاكنون ازمسابقات مختلف كشوري به 6 مدال طلا،6 نقره و 5 برنزدست پيدا كرده ام.

وي در مورد مسابقات دانشجويان دختركشورگفت : سطح اين مسابقات بسياربالا بود و همه ورزشكاران براي كسب مدال آمده بودند كه توانستم به مدال برنزاين رقابتها دست پيدا كنم.

فاطمه ابراهيمي رهبردرپايان گفت: همواره تلاش كرده ام با انجام سخت ترين تمرينات خودم را به عنوان يك دختر ورزشكار قدرتمند كنم تا از طريق ورزش باعث بالارفتن اعتماد به نفسم شود و از ديگران متفاوت ترباشم.