مسابقات كونگ فو قهرماني جهان در ايران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدری ظهر امروز سه شنبه در جريان برگزاري مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور به میزبانی سنندج اظهار داشت: این دوره از مسابقات قهرماني جهان با حضور ۲۰ کشور از پنج قاره جهان برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقات هنرهای رزمی و کونگ فو قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان سنندج به منزله رقابت های انتخابی تیم ملی رده سنی بزرگسالان است و نفرات اول تا سوم جواز حضور در اردوی تدارکاتی و آماده سازی تيم ملي كشورمان را به دست می آوردند.

رئیس فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو بیان کرد: از جمله برنامه های اولویت دار فدراسیون برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگسالان با گزینش برترین نفرات تیم ملی کونگ فو به یک دوره مسابقات بین المللی برون مرزی اعزام می ‌شود.

حیدری یادآور شد: توجه به کارهای زیر ساختی، اعزام تیم ملی به مسابقات برون مرزی، برگزاری کلاس های آموزشی در بخش داوری برای ارتقا سطح قضاوت داوران کشور و میزبانی دومین دوره مسابقات هنرهای رزمی و کونگ فو قهرمانی جهان به میزبانی ایران از دیگر برنامه های فدراسیون است.

وی در پايان سخنان خود عنوان كرد: ثبت مسابقات کونگ فو در شورای المپیک آسیا برای محسوب شدن تا نتایج مسابقات به صورت رنکینگ و حمایت ویژه از ورزشکاران این رشته نیز از دیگر برنامه هایی است که در راستایی توسعه این رشته ورزشی در نظر گرفته شده است.

رقابت هاي كونگ فو قهرماني كشور از روز گذشته در سنندج آغاز شده است و به مدت سه روز ادامه دارد و در پايان علاوه بر تقدير از نفرات برتر، اعضاي منتخب هر وزن به اردوي تيم ملي كشورمان دعوت مي شوند.