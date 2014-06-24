به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته با حضور معاون عمرانی استانداری اصفهان ، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ، مدیر کل دفتر فنی استانداری اصفهان، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان ، فرماندار و شهردار فلاورجان آئین کلنگ زنی پروژه بلوار آیت اله خامنه ای شهر فلاورجان برگزار شد.



طرفه معاون عمرانی استانداری اصفهان در این مراسم گفت: خدمت رسانی به شهروندان از جمله اولویت های طرح های عمرانی استان اصفهان در سال 93 است.



وی ادامه داد: شهرداری فلاورجان باید تمام همت خود را در جهت تکمیل این پروژه در کوتاه ترین زمان به کار گیرد.



وی ادامه داد: با توجه به اعتبار 170 میلیارد ریالی شهرداری فلاورجان در خصوص این پروژه بتوان گام مؤثری در بهبود رفت و آمد شهری و ارتقاء ایمنی و کاهش تصادفات در شهر فلاورجان برداشته شود.



امیر احمد زندآور شهردار فلاورجان نیز در این مراسم گفت: پروژه تعریض بلوار آیت الله خامنه ای شهر فلاورجان با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ریال و به طول 1100 متر یکی از افتخارات شهرداری در جهت خدمت رسانی به مردم است.



وی ادامه داد: شهر فلاورجان دارای 4 ورودی است و این بلوار حد فاصل شهر فلاورجان و شهر درچه یکی از پر تردد ترین ورودی های این شهر و از جمله مهمترین ورودی هاست.



شهردار فلاورجان ادامه داد : این پروژه شامل آزادسازی ، زیرسازی،جدول گذاری،آسفالت، پارکینگ های حاشیه ای،فضای سبز و روشنایی است.



وی ضمن اشاره به شروع آزادسازی ساختمانهای در حریم این پروژه طی چندین سال گذشته ادامه داد: در حال حاضر بیش از 85 درصد از املاک در حریم پروژه آزادسازی شده و شهرداری با مالکان آنها به توافق رسیده است و امید است طی دو هفته آینده املاک ما بقی نیز توسط شهرداری آزادسازی شده و عملیات اجرایی این پروژه در مدت 4 ماه تکمیل و به بهره برداری برسد.



موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد شهرداری فلاورجان بر سرعت عمل در اتمام پروژه های عمرانی و تکمیل و بهره برداری از آنها در زمان مقرر تأکید کرد.



هدایت فرماندار فلاورجان نیز ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری فلاورجان در اهتمام به تکمیل پروژه بلوار آیت الله خامنه ای گفت: طرح تعریض این بلوار به عنوان یکی از ورودی های اصلی شهر فلاورجان آرزوی 20 ساله مردم این شهر است.

وی از شهروندان درخواست کرد در راستای تکمیل این پروژه همکاری ویژه ای در خصوص آزاد سازی و توافقات انجام دهند تا هرچه سریعتر مراحل اجرایی این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.