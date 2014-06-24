احیای سیستان در گرو احیای هامون است/ ایجاد منطقه آزاد تجاری در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی در کارگروه احیای تالاب هامون که صبح سه‌شنبه با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط با تالاب هامون در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ما تنها به نجات هامون نمی اندیشیم و در این راستا به دلیل گره خوردن حیات مردم با این تالاب باید به دلیل شرایط سخت و شکنندگی ایجاد شده الگو های متفاوتی را برای تداوم حیات مردم در آینده تعریف و در دستور کار قرار داد.

وی هدف از تشکیل این کارگروه را مشارکت تمامی دستگاه‌ها درراستای تهیه نقشه راه آینده سیستان با محورهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و افزود: با احیای تالاب هامون و مدیریت آب سایر بخش‌ها نیز فعال و احیا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هامون نیاز به صیانت دارد بیان داشت: باید موج خوشحالی و شادابی مردم را که د ر نتیجه جاری شدن آب و حاصل رحمت الهی و دیپلماسی فعال دولت بود با اقدامات برنامه ریزی شده تداوم بخشید.

هاشمی اولویت نخست این کارگروه را از اولین جلسه برگزار شده فراهم سازی هوای پاک برای ایجاد شرایط زندگی سالم برای مردم سیستان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با جاری شدن آب در هامون این مطالبه تا حدی پاسخ داده شده است.

ایجاد منطقه آزاد تجاری سیستان در دستور کار قرار دارد

استاندار همچنین با بیان اینکه ایجاد منطقه ازاد سیستان و همچنین میرجاوه در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: خط لوله گازی که قرار است به سیستان کشیده شود تنها یک خط با کاربری مصرف خانگی نیست بلکه خط توسعه برای این منطقه محسوب می‌شود.

هاشمی اظهار داشت: ما به راه‌اندازی و تبدیل سیستان به یکی از قطب‌های پتروشیمی در آینده می‌اندیشیم و لذا برنامه‌ریزی‌ها با هدف ایجاد و طرح‌های جایگزین برای این منطقه است تا در صورتیکه همچون سال های گذشته با خشکسالی مواجه شدیم طرح‌های جایگزینی برای کمک به اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته باشد.

نیاز به تغییر الگوی کشت

استاندار همچنین با تاکید بر اینکه قرار نیست بر مدار الگوهای سنتی مردم باقی بمانیم اظهار داشت: باید الگوهای جدید کشاورزی را در راستای حذف محصولات با مصرف بالای آب ارایه و جایگزین کرد و با این راهکار ازهمین مقدار آب اندک به نحو کافی بهره برد.

هاشمی ادامه داد: هامون و احیای تالاب در گرو نگاه‌های غیربخشی است و لذا هیچ نگاه بخشی و جزیره ای از طرف دستگاه‌های اجرایی و دولتی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی موظف است تا با برنامه ریزی لازم نسبت به تغییر الگوی کشت از حذف محصولات با مصرف زیاد آب به سمت کاشت محصولات مقاوم و با مصرف آب کم گام بردارد.