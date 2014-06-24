به گزارش خبرنگار مهر، چگونگى گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان در تعطیلات تابستان از اهمیت خاصى برخوردار است. اوقات فراغت از دید اجتماعى، مانع بروز انحرافات اجتماعى؛ از دید اقتصادى، باعث افزایش كار و تولید؛ از دید سیاسى، مانع از بحران‌هاى سیاسى و آشوب‌هاى اجتماعى و از نظر روان‌ شناسى، باعث بهداشت روان و تضمین سلامت انسان‌ها و ایجاد نشاط مى‌شود.



در برنامه‌ریزى براى پرکردن بهینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در تابستان، حتى‌المقدور باید به گرایش‌ها، تمایلات و نیازهاى نوجوانان و جوانان توجه کرد و مشاركت خود آنان را در برنامه ‌ریزى‌ها جلب كرد و نیز وضعیت اقتصادى، فرهنگى و تحصیلى خانواده‌ها را در برنامه ‌ریزى‌ها نباید از نظر دور داشت.



یكى از برنامه‌هاى گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان، كانون‌هاى فرهنگى و تربیتى است كه عمده كار آن ها فعالیت‌هاى هنرى، آموزشى، ورزشى،كلاس‌هاى قرآن، اردوهاى مختلف، كلاس‌هاى تقویتى است و چون این مراكز زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اداره مى‌شوند و گردانندگان آن مربیان و معلمان هستند مى‌توان از آن به عنوان مركز مطمئن‌ ترى براى گذران اوقات فراغت سودمند نوجوانان و جوانان یاد كرد.



در استان قزوین هم نهادهای مختلفی چون تبلیغات اسلامی، کمیته امداد، جمعیت هلال احمر، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، ورزش و جوانان، اداره ارشاد و کانون مساجد برنامه های مختلفی را برای این ایام تدارک دیده اند که می تواند زمینه پربار شدن تعطیلات را بخوبی فراهم کند.

برنامه های تابستانی کمیته امداد قزوین برای جوانان

مراسم افتتاحیه کانون های فرهنگی تابستانی کمیته امداد امام خمینی قزوین ظهر سه شنبه با حضور هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان، حجت الاسلام فاطمیان امام جمعه اقبالیه، غلامی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین و جمعی از دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و خانواده های آنها در سالن کوثر قزوین برگزار شد.

هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داشتن حق انتخاب از ویژگی های انسانهاست که می تواند مسیر زندگی آنها را تغییر دهد و اگر انتخاب در مقاطع مختلف زندگی درست صورت گیرد تعیین کننده خواهد بود.

صفری افزود: اگر بخواهیم نقش سازنده در کشور داشته باشیم باید انتخاب ما در دورانهای مختلف صحیح ومنطقی باشد تا به رشد و تعالی خود هم کمک کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تصریح کرد: تابستان فرصت خوبی برای برنامه ریزی در امور تفریحی، سرگرمی، آموزشی، ورزشی، علمی و دینی است و در ایامی که دانش آموزان از تحصیل آسوده اند می توان برنامه های متنوعی را برای آنها تدارک دید.

صفری یادآورشد: نوجوانان و جوانان در تابستان فرصت دارند تا با سلیقه خود در برنامه های تابستانی در رشته هایی که به آن علاقه دارند شرکت کنند و به افزایش محتوا و غنی سازی تعطیلات کمک کنند.

این مسئول بیان کرد: در علوم تربیتی و اجتماعی تامین اوقات فراغت دانش آموزان اهمیت زیادی دارد و امسال با شعار" هر دانش آموز یک مهارت" تلاش می کنیم به فعالیتها جهت منطقی داده و افراد را با یک مهارت آشنا کنیم.

صفری یادآورشد: مهمترین هدف در کلاس های تابستانی تقویت باورهای دینی و اعتقادی، بال بردن روحیه نشاط و بالندگی، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی است و امیدواریم با همکاری والدین و دانش آموزان به اهداف خود دست یابیم.

وی گفت: با اختصاص دو میلیارد و 250 میلیون ریال در تابستان امسال سه هزار و 700 دانش آموز و دانشجو تحت پوشش برنامه های تابستانی قرار می گیرند و در سرفصل های کانون های موقت تابستانی، اردوهای آموزشی، زیارتی، تفریحی، کانون پیروان ولایت، جشنواره های قرآنی، ورزشی، هنری آموزش می بینند.

شرکت 3300 نفر در کلاس های تابستانی سال گذشته

این مسئول تصریح کرد: در سال گذشته سه هزار و 300 دانش آموز در کلاسهای تابستانی شرکت کردند که در این کلاسها 12 میلیارد ریال هزینه شد.

وی تعداد دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد استان را سه هزار و 500 نفر اعلام کرد و یادآورشد: یک هزار و 100 دانشجو نیز تحت پوشش خدمات تحصیلی، رفاهی، آموزشی این نهاد قرار دارند.

صفری بیان کرد: هر گونه هزینه کرد در امور فرهنگی به عنوان سرمایه گذاری محسوب می شود که زمینه ارتقاء دانش و اطلاعات افراد تحت پوشش و خانواده ها ر ا بدنبال دارد و توانمندی فرهنگی می تواند به توانمندی اقتصادی نیز منجر شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین اظهارداشت: برگزاری همایش های تخصصی و فراخوان مقاله در روش های زندگی از کارهای فرهنگی خوبی است که توانسته دانش آموزان را برای پذیرش مسئولیت جوانان آماده و آنها را با روشهای درست زندگی نیز آشنا کند.

کشاورز: اعزام 630 دانش آموز به اردوی تابستانی

علی اصغر کشاورز مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان هم در مراسم افتتاح کلاس های تابستانی گفت: امسال 630 دانش آموز تحت پوشش به اردوهای زیارتی و سیاحتی به مشهد، گیلان، مازندران و البرز اعزام می شوند.

وی خواستار مشارکت و همراهی خانواده ها در حضور فعال فرزندان در برنامه های تابستانی کمیته امداد شد و اظهارداشت: همراهی خانواده ها برای ترغیب فرزندان می تواند زمینه موفقیت برنامه های تابستانی کمیته امداد را دو چندان کند.

صاحب‌نظران معتقدند كه فعالیت‌هاى اوقات فراغت در نهایت موجب رشد و توسعه فرهنگى در جامعه خواهد شد و در اثر فعالیت‌هاى سالم از جمله شركت در اردوهاى جمعى، نه تنها از فرصت‌هاى بیكارى و بعضآ بزهكارى اجتماعى كاسته مى‌شود، بلكه اشاعه فرهنگ عمومى و توسعه فرهنگى و نشاط و سرزندگى در جامعه افزایش خواهد یافت.

امید است با استقبال خوب خانواده ها از حضور فرزندانشان در برنامه های تابستانی نهادها و سازمانهای مختلف زمینه غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در ایام تعطیلات تابستان بخوبی فراهم شود.