بازاریان از اقشار تاثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورنگ ظهر امروز سه شنبه در مراسم روز ملی اصناف و کنگره بزرگداشت شهدای اصناف که در سالن اجتماعات سازمان صنعت،معدن و تجارت کردستان برگزار شد، گفت: صداقت و راستی ،عدالت و تقوی و پرهیزگاری و ارتباط با روحانیون از ویژگی های بارز اصناف است.

وی با اشاره به اینکه جایگاه اصناف گسترده ترین جایگاه در میان اقشار مختلف جامعه است،عنوان کرد: 30 درصد جمعیت شهری استان را اصناف تشکیل داده اند لذا توجه به این صنف و حمایت از آنها ضروری است.

وی با بیان اینکه بازار همواره محل تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بیان کرد: بازاریان نقش ارزشمندی در ارتقای شاخص های سیاسی و اقتصادی واجتماعی دارند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: بازاریان و اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش ارزشمندی بر عهده دارند و تاکنون در انجام رسالت خود به نحو احسن عمل کرده اند.

پورنگ ادامه داد: جامعه بازاریان و اصناف استان هموار در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران ایثارگری ها و جانفشانی های بسیاری داشته و شهدای زیادی هم تقدیم کرده اند.

پورنگ عنوان کرد: یادواره و بزرگداشت شهدای اصناف همواره به منظور تجدید میثاق اصناف با انقلاب و یادآوری رشادت های این شهدا و آشنا کردن نسل جوان با منش و اهداف رزمندگان برگزار می شود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان سنندج نیز در این مراسم با اشاره به اینکه بازاریان همواره حلال مشکلات مردم بودند، گفت: بازاریان همواره در صحنه های مختلف حضوری پرشور داشته اند و وفاداری خود را به نظام وانقلاب بارها به اثبات رسانده اند.

فرهاد عزت پور ادامه داد: جوانانی که وارد عرصه بازار می شوند باید تجربیات پیشکسوتان را سرلوحه کارهای خود قرار دهند و این مسئله بهترین راه کسب موفقیت دراین عرصه است.

وی اظهار داشت: امسال نیز هم چون سنوات قبل در آستانه ماه مبارک رمضان طرح ضیافت برگزار می شود و انتظار می رود بازاریان نیز هم چون سال های گذشته در این نمایشگاه ها حضور پیدا کنند.

در پایان این مراسم با اهدای هدایا و لوح تقدیری از جمعی از خانواده شهدای اصناف و بازاریان سنندج و روسای اتحادیه های صنفی فعال و موفق تجلیل شد.