انتقاد از طرح تقسیم کشور به 5 منطقه و التهاب آفرینی/ لزوم مقابله با شب نامه نویسان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مقامات و مسئولان دولتی از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

بر این اساس جمعی از نمایندگان استانهای تهران، اصفهان، کرمان، همدان و آذربایجان شرقی و غربی به وزیر اقتصاد درباره توضیح علت حذف دستگاههای خودپرداز از موسسات، اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تذکر دادند.

فتاحی به وزیر صنعت درباره بررسی مسمومیت کارکنان مس سرچشمه و به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزو م توجه به تولیدات ادوات کشاورزی تذکر داد.

نادر قاضی پور، علیر ضا محجوب و رحمانی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تسریع در اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور تذکر دادند.

درویش پور به وزیر نفت درباره لزوم جابجایی خطوط نفت در مناطق مسکونی ایذه و شوهانی نماینده مردم ایلام به وزیر اطلاعات درباره لزوم مقابله با شب نامه نویسان تذکر دادند.

نجابت، رضایی، حبیب زاده نوری، آلیا، حسینی، بشیری، نقوی حسینی، منصوری بیدگانی، رهبر ، آقامحمدی، پژمان فر، زاهدی و سلیمانی به وزیرکشور درباره توضیح علت تشکیل گردهمایی ساختارشکنانه در استان مرکزی تذکر دادند.

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان به وزیر راه ، صنعت، و تعاون درباره تسریع درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح های راهسازی استان کرمان و حقوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور تذکر داد.

عزیزی، ثروتی، پیرموذن، میرمرادزهی، منظری توکلی، آقایی، علیپور، جعفرپور، سادات ابراهیمی، هاشمی، انصاری، حقیقت پور، فتاحی، جباری، دستغیب، دهدشتی، ندیمی، آغاجری، قادری، صادقی، زارع زاده، سقایی، سلطانی، زمانی، جلیل میرقلعه، غضنفرآبادی، شهریاری ، کارخانه ای، جمیری، علی محمدی، پورفاطمی، دارایی، مفتح ، ذوالانوار و موسوی به وزیر کشور درباره منتفی کردن تقسیم کشور به 5 منطقه و جلوگیری از ایجاد التهاب در کشور تذکر دادند.

به گزارش مهر پس از این تذکر محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کشور اظهار کردند که چنین تقسیماتی وجود ندارد.