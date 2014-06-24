ثبت‌ نام نخستین مدرسه سلامت کودکان خاص آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرم ثبت‌نام در این مدرسه تابستانه روی وبسایت بیمارستان بازتوانی و پزشکی ورزشی نورافشار به آدرس http://www.noorafshar.com/fa قرار دارد و علاقه‌مندان برای شرکت فرزندان خود در این کلاس‌ها می‌توانند با پرکردن فرم مربوطه ثبت‌نام کنند.البته نگه‌داشتن فرم ثبت‌نام برای مراجعه حضوری ضروری است.

بر اساس این گزارش علاقه‌مندان باید بدانند که این مدرسه فعلا ویژه بیماران مبتلا به اوتیسم و فلج مغزی است اما امکان ثبت‌نام برای مبتلایان دارای سایر اختلالات هم در صورت تمایل وجود دارد.

بر این اساس هزینه ثبت‌نام در این مدرسه یک سوم هزینه مرسوم در ارائه خدمات به این دسته از افراد دیده شده است و با تخفیف بیش از ۸۰ در صد ۴۸۰ هزار تومان است.

بنابر این گزارش، هلال‌احمر برای خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه را ندارند، کمک هزینه‌ای در نظر گرفته است و هماهنگی‌های لازم برای رفت و آمد و تسهیلات ایاب و ذهاب انجام شده است.

کلاسهای تابستانه شامل ۴۸ جلسه آموزشی درمانی شامل آب‌درمانی، آموزشهای اجتماعی، ورزش و موسیقی درمانی، برنامه طبیعت‌گردی و بازیهای فکری‏، ورزش درمانی و کار با دستگاه، ایروبیک و حرکت درمانی، تیر و کمان، مینی‌گلف، آب‌درمانی و شنا است.