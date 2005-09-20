پوتين : مواضع احمدي نژاد حس اعتماد را افزايش داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري نووستي، "ولاديمير پوتين" امروز طي سخنراني خود در مراسم دريافت استوارنامه سفير جمهوري اسلامي ايران در كرملين، اعلام نمود: روسيه قصد دارد روند تحكيم روابط با جمهوري اسلامي ايران را به عنوان يك كشور دوست و همسايه ادامه دهد.

رئيس جمهور روسيه خطاب به غلامرضا انصاري سفير جديد جمهوري اسلامي ايران اظهار نمود: موضع و نحوه تعامل رئيس جمهوري ايران درسازمان ملل، حس اعتماد را در امر توسعه همكاري هاي ايران و روسيه در آينده ايجاد مي كند.

به گفته ولاديمير پوتين، ديداروي با رئيس جمهوري ايران در نيويورك، تاكيدي بر خواسته هاي متقابل دو كشور در راستاي حل تمام مشكلات و در جهت سعادت دو ملت و تامين ثبات و امنيت بين المللي بود.



همچنين گفته مي شود كه وزيران امور خارجه روسيه و فرانسه، در رابطه با اوضاع عراق و موضوع هسته اي ايران به بحث و گفتگو پرداختند.



بنا بر اطلاعات دريافت شده از سوي دايره اطلاع رساني و مطبوعات وزارت امور خارجه روسيه، اين ديدار روز گذشته در نيويورك در حاشيه شصتمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد بين دو وزير امور خارجه كشورهاي روسيه و فرانسه، "سرگي لاوروف" و "فيليپ دوست بلاژي" انجام شد.