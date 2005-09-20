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۲۹ شهریور ۱۳۸۴، ۲۱:۴۵

گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر"از وين : (24)

جلسه توجيهي غير متعهدها،چين، روسيه و گروه 77 با آقازاده / بازتاب فراوان موضع محكم لاريجاني در وين

جلسه توجيهي غير متعهدها،چين، روسيه و گروه 77 با آقازاده / بازتاب فراوان موضع محكم لاريجاني در وين

فردا چهارشنبه رييس سازمان انرژي اتمي ايران جلسات متعددي را براي توجيه گروه جنبش غير متعهدها، چين، روسيه و گروه 77 براي تشريح آخرين مواضع جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، مهندس آقازاده علاوه بر اعلام موضع ايران در خصوص متني كه به عنوان نسخه ابتدايي قطعنامه از سوي سه كشور اروپايي و با حمايت آمريكا مطرح شده ، در اين جلسات همچنين جزييات دقيق و بسيار مهمي از طرح جديد رييس جمهور كشورمان در زمينه مشاركت بخشهاي خصوصي و دولتي كشورها در فعاليتهاي غني سازي در ايران را به اطلاع اين كشورها خواهد رساند.

يادآوري مي شود كه سخنان سه شنبه عصر دكترلاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران تاثير و بازتاب فراواني در محافل ديپلماتيك خاضر در وين داشته است و بويژه تهديد وي مبني بر عدم همكاري با آژانس در صورت نقض حقوق مسلم ملت ايران در زمينه استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي و خروج از ان پي تي در صورت برخورد زورگويانه با ايران مورد توجه ويژه قرار دارد.

چهارشنبه صبح ابتدا گروه كاري نم تشكيل مي شود تا مواضع خود را در مورد متن منتشره هماهنگ سازند. آنها بويژه در مورد بخشهايي از متن كه صراحتا ناقض حقوق كشورها و قوانين بين المللي است موضع گيري خواهند داشت و معتقدند شوراي حكام نمي تواند از نظر حقوقي از ايران درخواست انجام ندادن كاري را الزام كند كه طبق قوانين موجود حق اين كشور است.

پيش بيني مي شود چين و روسيه و گروه 77 نيزدر اين زمينه با غير متعهدها اشتراك نظر اساسي داشته باشند.

کد مطلب 231866

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