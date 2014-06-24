قسط و عدل مهمترین کار دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، مسئولان و پرسنل دستگاه های تابعه قضایی شهرستان دامغان در محل دفتر امام جمعه این شهر اظهار داشت: توجه به حقوق آحاد جامعه در راستای قانون اساسی باید رویکرد اصلی قوه قضایی باشد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش دستگاه قضایی به پیشگیری از وقوع جرم در جامعه کمک می کند اضافه کرد: باید این دستگاه همه ابعاد مالی و اخلاقی را در این امر مهم به کار گیرد.

اجرای احکام باید با حساسیت و دقت نظر صورت گیرد

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان جلوگیری از تضییع حقوق مردم را یکی از وظایف مسئولان دستگاه قضایی بر شمرد و گفت: اجرای احکام باید با حساسیت و دقت نظر صورت گیرد.

ترابی با بیان اینکه قضاوت کار سنگینی است تاکید کرد: مسئولیت افرادی که در دستگاه قضایی فعالیت دارند بسیار سنگین است زیرا با حق و حقوق افراد سرو کار دارند و باید همواره مراقب باشند.

وی یادآور شد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه رشد پیدا کرده و با تمامی متخلفان نظم و امنیت در جامعه به طور جدی برخورد می کند.

شهید بهشتی بهترین خادم انقلاب و کشور بود

امام جمعه دامغان از شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یاران باوفایش به عنوان بهترین خادمان انقلاب و کشور یاد کرد و اظهار داشت: این بزرگوار از نظر علمی، فقهی، انقلابی و معنوی یک شخصیت ممتاز بودند که خون پاکشان انقلاب را بیمه کرد و پرده از چهره نفاق و استکبار کنار زد.

ترابی گفت: قوه قضائیه قوه قضائیه راه و رسم شهید دکتر بهشتی را در کار قضاوت الگوی خود قرار داده و باید این این روش و سیره را به آیندگان منتقل کند.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام سید علی اصغر ترابی رئیس دادگستری شهرستان دامغان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه گزارشی از اقدامات، فعالیت ها و برنامه های آتی دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و شورای حل اختلاف این شهرستان ارائه داد.

هفته گرامیداشت قوه قضائیه از اول تیر آغاز شده است.