شهید بهشتی سید شهیدان انقلاب بود

حجت الاسلام محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به سالروز هفتم تیرماه با اشاره به اینکه تعداد شهدای این فاجعه با شهدای کربلا برابر است، اظهار داشت: 72 تن شهدای هفتم تیرماه با شهادت خود چهره منافقان را آشکار کردند و پرده از روی چهره آنها برداشتند.



وی افزود: همانطور که شهدای کربلا با شهادت خود در راه امام حسین (ع) موجب بقای اسلام ناب شدند یاران امام خمینی (ره) نیز با شهادت خود در هفتم تیرماه سال 60، تضمین و پشتوانه ای انقلاب اسلامی شدند و سند حقانیت و مظلومیت نظام تازه پاگرفته جمهوری اسلامی را آشکار کردند.



امام جمعه موقت اصفهان شهید بهشتی را سید شهیدان انقلاب اسلامی نامید و گفت: شهادت ایشان یک مصیبت بود و مظلومیت وی مصیبتی دیگر چرا که ایشان در زندگی خود مورد هجمه منافقان و برخی از به ظاهر دوستان قرار داشت.



وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) پس از شهادت شهید بهشتی مبنی بر اینکه سخت تر از داغ شهادت ایشان مظلومیت بهشتی است، بیان داشت: چه مظلومیتی بالاتر از این است که فردی که برای اسلام و انقلاب خالصانه خون دل خورده، در زندگی خود مورد هجوم جریان نفاق باشد در حالیکه ایشان در ردیف خالص ترین نیروهای انقلابی و یاران امام خمینی (ره) بود.



حجت الاسلام رهبر ادامه داد: جریان بنی صدر و لیبرال ها شهید بهشتی را یک عنصر مقاوم و استوار در برابر برنامه های ضدانقلابی خود یافتند و بر این مبنا هجمه های بی امان خود را بر این شهید مظلوم آغاز کردند و شعارهایی ناگوار بر علیه وی توسط مزدوران در میان جامعه پخش کردند.



وی تاکید کرد: در میان این هجمه ها برخی از افرادی که هنوز شخصیت این شهید را نمی شناختند و تصور می کردند وی به دنبال جایگاه و مقام است و تنگ نظرانی در میان به ظاهر دوستان ایشان نیز به شکلی دیگر شهید بهشتی را با تهمت های خود می آزردند.



قاطعیت و شجاعت شهید بهشتی در برابر استکبار جهانی



امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به شجاعت و قاطعیت بی بدیل شهید بهشتی در برابر استکبار جهانی بیان داشت: جمله معروفی از ایشان هستند که در برهه ای از زمان انقلاب فرمود که " آمریکا از ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر" که شهید بهشتی این صحبت را در زمانی بیان کرد که برخی از افراد وابسته به عناصر بیگانه به شدت در برابر این افکار و سخنان ایستادگی می کردند.



وی افزود: شهید بهشتی بزرگمردی بی نظیر بود که نسبت به شخصیت همه جانبه خود مظلوم واقع شد اما با شهادت خود و یارانش چراغی بر فراز راه انقلاب برافروخت که تا همیشه تاریخ جاودانه خواهد بود.