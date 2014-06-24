به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر چرخ ساز در کارگروه امداد و نجات همایش سراسری مدیران ستادی و عامل استانها با اشاره به لزوم اجرای تمرینهای امدادی در چارچوب خاص، گفت: بعد از ارائه چارچوب خاص به استانها باید تمامی سناریوهای مانورهای کشوری در این قالب طراحی شود.

وی افزود: با توجه به این برنامه‌ریزی از این پس تمامی مانورها در کمیته ویژه مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.

چرخ ساز در ادامه به راه‌اندازی کمیته تخصصی بررسی عملیاتهای امدادی اشاره و اظهارداشت: این کمیته به منظور بررسی و تحلیل عملیات‌های انجام شده در سراسر کشور راه اندازی شده است.

وی گفت: نتیجه بررسی عملیات‌ها ابتدا در اختیار مدیران ستادی و عامل استانها قرار می‌گیرد و سپس پایان سال در کتابی به چاپ خواهد رسید تا تجارب به دست آمده به طور مدون در اختیار آیندگان قرار گیرد.