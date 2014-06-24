توضیحات آموزش و پرورش درباره اظهارات استاندار کرمان در زمینه نقل و انتقال فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن جوابیه وزارت آموزش و پرورش آمده‌است: عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 93.3.12 با عنوان "عدالت مبنای جابجایی معلمان باشد/ فروش املاک مازاد آموزش و پرورش کرمان" عین جوابیه آن اداره کل را به اطلاع می‌رساند، در سفر اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، فضاهای آموزشی شهرستان‌ها و مناطق استان مورد بازدید قرار گرفت و در جلسه جمع بندی با حضور استاندار محترم، مسئولان استان و جناب آقای دکتر قانی وزیر محترم آموزش و پرورش، مصوبات خوبی در راستای تامین اعتبار جهت بهسازی، بازسازی و تجهیز مدارس استان اتخاذ شد.

در زمینه نقل و انتقال همکاران فرهنگی در سال تحصیلی 94-93، به اطلاع می‌رساند، ثبت نام متقاضیان از تاریخ 93.2.1 تا 93.3.3 در سامانه نقل و انتقالات انجام شد که 5319 نفر متقاضی هستند، با توجه به اینکه کلیه مراحل نقل و انتقال امسال به صورت سیستمی صورت می‌گیرد، لذا از پذیرش درخواست ‌ها به صورت مکتوب خودداری شده است.

طی فرایند طراحی شده نقل و انتقالات و پیش بینی‌های به عمل آمده، نتایج مرحله اول در تاریخ 93.5.1 اعلام خواهد شد و یک هفته مهلت جهت اعتراض همکاران فرهنگی در نظر گرفته شده است که پس از بررسی و رسیدگی، نتایج مرحله دوم 93.5.15 اعلام خواهد شد. در نقل و انتقال امسال ملاک نیاز و عدم مبداء و مقصد، سنوات خدمت، رشته تحصیلی، برخورداری از شرایط تعیین شده در دستورالعمل، در سه بخش انتقال پزشکی، موقت و دائم و امتیاز متقاضی نسبت به سایر متقاضیان در مبداء و در سایر شهرستانها که مقصد مشترک دارند، است.

لازم به ذکر است در دستورالعمل فوق برای خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران امتیاز لازم پیش بینی شده است. امید است با همیاری و همراهی همه مسئولین و فرهنگیان استان ضمن انجام ساماندهی مطلوب نیروی انسانی و ایجاد رضایتمندی همکاران فرهنگی، شاهد ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی نظام آموزشی استان باشیم.

خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در آن رسانه اقدام لازم صورت گیرد.