به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاپی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان نخبه بسیجی در دفتر فرمانده سپاه بروجرد اظهار داشت: امروز بسیج به عنوان مدافع اصلی نظام مقدس اسلامی در همه زمینه ها و عرصه ها فعالیتهای خوبی را به ظهور رسانده است.

وی افزود: امروز پیشرفت دانشمندان ایرانی در مسائل هسته ای به عنوان نمودی از فعالیتهای این حوزه در سطح کشور قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه دانش آموزان بسیجی مدافعان نظام جمهوری اسلامی در سنگر تحصیل هستند، ادامه داد: دانش آموزان نخبه بسیجی در آینده جزء دانشمندان برتر کشور خواهند بود و با موفقیتهای خود می توانند در راه اعتلای نظام گام بردارند.

فرمانده سپاه ناحیه بروجرد افزود: امروز موفقیت و حضور دانش آموزان در عرصه های علمی افتخار بزرگی برای بروجرد است که به طور قطع الگوهای خوبی برای دیگر دانش اموزان هستند.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد نیز در این جلسه عنوان کرد: امروز با توجه به اهمیت مقوله علم و پیشرفت در کشور، دانش آموزان باید با تحصیل عالی خود عالمانی عامل باشند.

فرج اله شاهوردی زاده افزود: دانش آموزان بسیجی با تلاش خود توانسته اند در مسیر رسیدن به اهداف کشور تحول ایجاد کنند و الگویی مناسب برای دیگران باشند.

وی تصریح کرد: ایجاد انگیزه در دانش آموزان و ایجاد محیطی آرام با کادری مجرب برای تحصیل دانش آموزان به طور قطع موجب پیشرفت دانش آموزان در زمینه های مختلف خواهد شد.

شاهوردی زاده افزود: در سال جاری برای تشویق دانش آموزان نخبه بروجرد مبلغ 44 میلیون تومان از سوی خیرین اهداء شده است.