به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دستجردی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت سالروز تأسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد، اظهار داشت: از آنجایی که منابع انسانی و مدیریت از مهمترین عوامل در فرآیند توسعه بخش کشاورزی است بنابراین حضور تشکل‌های کارآمد در بخش کشاورزی یکی از ابزارهای مفید در ارتقا این دو عامل است.

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد کشاورزان کشور کم‌سواد یا بی‌سواد هستند، تصریح کرد: حدود 17 درصد از این افراد دارای تحصیلات راهنمایی و 0.8 درصد نیز دارای تحصیلات عالیه هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی اضافه کرد: این در حالی است که کشاورزان دارای تحصیلات عالیه در کشورهای دیگر بالغ بر 20 درصد هستند.

دستجردی با اشاره به اینکه سالانه حدود 50 هزار میلیارد تومان به خاطر عدم بهره‌وری بخش کشاورزی به کشور خسارت وارد می‌شود، بیان داشت: از این مقدار 30 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع انسانی است.

وی افزود: به دلیل همین عوامل وجود یک تشکل کارآمد و تخصصی در بخش کشاورزی ضروری است.

در سال جاری 120 پروانه در بخش دامپروری صادر شد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی به عملکرد این سازمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 92 مجوز راه‌اندازی سه کلینیک در بخش سم‌فروشی، کودفروشی و گیاه پزشکی در استان صادر و هم‌اکنون نیز این کلینیک‌‌ها راه‌اندازی شده‌اند.

دستجری صدور پروانه دامپروری و مرغداری را از وظایف دیگر این سازمان بیان کرد و گفت: در سال گذشته 658 پروانه دامپروری و مرغداری صادر شده که این پروانه‌ها شامل صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس و بهره‌برداری است.

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 120 پروانه در بخش دامپروری صادر کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به صدور 54 پروانه تأسیس گلخانه در سال گذشته، بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری نیز شش مورد پروانه تأسیس گلخانه صادر شده است.

دستجردی صدور231 مورد پروانه اماکن دامی روستایی در سال 92 و صدور پروانه کارگاه تولید قارچ در سال جاری را از دیگر اقدامات انجام شده این سازمان اعلام کرد و افزود: این سازمان در سال گذشته برای 300 نفر در بخش‌های مختلف کشاورزی شغل ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان دارای دو هزار و 800 عضو و 160 عضو حقوقی است.

روند کند ایجاد فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان از مشکلات بخش کشاورزی است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی مهمترین سیاست این سازمان را زمینه سازی حضور کارشناسان در بخش‌های مختلف کشاورزی و انتقال دانش نوین به کشاورزان دانست.

دستجردی با بیان اینکه سامان دهی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی از دیگر سیاست‌های این سازمان است، بیان داشت: در حال حاضر 55 درصد از فارغ‌التحصیلان این بخش فاقد شغل بوده و جویای کار هستند.

به گفته وی، روند کند ایجاد فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان، ساختار نامناسب آموزش عالی کشاورزی، مقاومت بدنه اجرایی دستگاه‌های مختلف برای برون‌سپاری تصدی‌گری، ناکافی بودن شناخت کشاورزان از اثربخشی نظرات کارشناسی و نامناسب بودن سرمایه‌گذرای دولت و اشتغال‌زایی در نظام از مشکلات پیش‌روی این سازمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی برای بازار فروش محصولات گلخانه‌ای خود دچار مشکلات زیادی هستند، اظهار کرد: باید ساز وکاری اندیشیده شود که این محصولات با قیمت مناسب و حذف واسطه‌ها به بازار بیایند.

استفاده از فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی به عنوان دهیاران، عضویت سازمان در کارگروه اشتغال استانداری و اجرای طرح هر روستا یک کارشناس و هر چاه موتور یک کارشناس از جمله راهکارهای پیشنهادی دستجردی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی استان بود.