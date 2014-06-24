تشریح روشهای تعیین جنسیت جنین در جلسات مشاوره ژنتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید رضا غفاری در سمینار علمی "انتخاب جنسیت: افسانه ها و واقعیتها"، هدف اصلی این سمینار را بررسی تمام موارد و موضوعاتی که پیرامون انتخاب جنسیت و روشهای مختلف تعیین جنسیت وجود دارد، عنوان کرد.

دبیر علمی سمینار افزود: در زمینه تعیین جنسیت جنین روشهای مختلفی از جنبه های گوناگون همچون رژیمهای غذایی و تغذیه، تنظیم زمان مقاربت و موارد مشابه دیگر مطرح است که لازم است از دیدگاه تخصصی و شیوه های مبتنی بر شواهد بررسی شوند.

این متخصص ژنتیک پزشکی گفت: در این سمینار این مباحث و نیز مباحث و شیوه های دقیق تر و علمی مطرح و مورد بحث قرار گرفت که اگر چنین مباحثی مطرح می شود آیا علمی و قابل استناد هستند یا خیر.

در ادامه دکتر مریم رفعتی متخصص ژنتیک پزشکی و از سخنرانان این سمینار نیز با تشریح روشهای تعیین جنسیت، گفت: در طی زمان روشهای تعیین جنسیت در سه بخش طبقه بندی شده اند. اولین روش، روشهای قبل از لقاح نامیده می شود که بر اساس جدا سازی اسپرم های دارای کروموزوم X از اسپرم های دارای کروموزوم Y صورت می گیرد که نتایج آن برای داشتن فرزند پسر 50 تا 60 درصد و نهایتا تا 70 درصد دقت دارد که دقت بالایی به شمار نمی رود.

وی افزود: در روشهای قبل از لقاح همچنین از روش تغذیه و تنظیم رژیم غذایی اسیدی یا قلیایی پدر و مادر و روش تنظیم زمانی مقاربت که بر اساس شواهد علمی روش دقیقی نیست، بهره گرفته می شود.

رفعتی ادامه داد: دومین روش در تعیین جنسیت جنین یعنی بعد از لقاح و قبل از بارداری همان روش PGD (تشخیص جنین قبل از لانه گزینی در رحم) است که در واقع در محیط آزمایشگاه و با استفاده از روشهای کمک باروری و دو روش PCR و FISH با تکنیکهای بسیار دقیق انجام می شود که دقت آن از طریق روش FISH صد درصد است اما از طریق PCR سه تا چهار درصد در بهترین شرایط بر مبنای شواهد علمی خطا دارد.

وی یافته های علم ژنتیک در خصوص تعیین جنسیت را متفاوت دانست و گفت: در تعیین جنسیت ما یکسری روشهایی داریم که کم هزینه هستند و از دردسر کمتری برخوردارند همچون تغذیه که باید گفت از دقت بسیار پایینی نیز برخودردار است اما در مقابل روشهایی همچون PGD را داریم که علی رغم دقت بسیار بالا، متضمن وقت و هزینه بیشتر با بهره گیری از روشهای کمک باروری است.

مسئول کلینیک سلامت مادر، جنین و نوزاد مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، ضمن تاکید بر اهمیت مشاوره ژنتیک پیش از بارداری افزود: آنچه در تعیین جنسیت جنین حائز اهمیت است، آنست که خانواده ها در جلسات مشاوره ژنتیک از محدودیتها، روشها ، دقت آنها، معایب و مزایای روشها آگاه گردیده و با آگاهی کامل تصمیم خود را در استفاده از هریک از این روش ها می گیرند.

غفاری، با بیان این موضوع که تعیین جنسیت از جنبه های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، افزود: در مورد ملاحظات قانونی و حقوقی که از سوی متخصصان این حوزه در رابطه با تعیین جنسیت مطرح شد به این نکته اشاره گردید که قانون فعلی کشور ما در این زمینه سکوت کرده است.

وی در پایان هدف اساسی و اولیه از تکنیک PGD را جلوگیری از بیماریها و معلولیتهای جنینی عنوان کرد و تصریح کرد: هدف اصلی از بهره گیری از این تکنولوژی، توانایی پیشگیری از طیف وسیعی از بیماریهای ژنتیکی و تک ژنی می باشد اما در کشور ما عمدتا جهت انتخاب جنسیت به کار گرفته شده است که به تدریج در زمینه پیشگیری و تشخیص قبل از لانه گزینی بیماریها نیز استفاده می شود.