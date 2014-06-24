کنگره ملی بی بی حکیمه(س) 16 و 17 شهریورماه در شهرستان گچساران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری این کنگره افزود: کنگره ملی بی بی حکیمه(س) همزمان با دهه کرامت و با هدف معرفی و شناخت بیشتر ابعاد شخصیتی خواهر بزرگوار حضرت امام رضا (ع) برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این کنگره مقالات علمی پیرامون آن بانوی گرامی و همچنین فرهنگ رضوی ارائه خواهد شد.

محمدی یادآور شد: تاکنون دو نشست هم اندیشی برای باشکوه برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه (س) تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در دومین نشست، برنامه ریزی برای برپایی این کنگره با حضور مدیران کل اوقاف و امور خیریه استان های بوشهر، خوزستان و تعدادی از مدیران استانی و با هدف بهره گیری از تمام ظرفیت ها این استان و استان های بوشهر و خوزستان در برپایی هرچه بهتر کنگره ملی حضرت بی بی حکیمه (س) انجام شد.

محمدی بر توسعه و رونق گردشگری این مکان معنوی در منطقه جنوب کشور تاکید کرد و بیان داشت: حرم مطهر این امامزاده واجب التعظیم سالانه پذیرای زائران زیادی از سراسر کشور بوده که این امر نشان دهنده عشق و ارادت مردم نسبت به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.

وی افزود: امامزاده بی بی حکیمه (س) در 100 کیلومتری جنوب غرب شهر گچساران قرار دارد و سالانه بیش از 1.5 میلیون زائر از داخل کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس به این امام زاده مشرف می شوند.