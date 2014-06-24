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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۳

محمدی خبرداد:

کنگره ملی بی بی حکیمه(س) 16 و 17 شهریورماه در شهرستان گچساران برگزار می شود

کنگره ملی بی بی حکیمه(س) 16 و 17 شهریورماه در شهرستان گچساران برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کنگره ملی امام زاده بی بی حکیمه(س) در روزهای 16 و 17 شهریور ماه امسال در محل بارگاه مطهر حضرت امام زاده بی بی حکیمه(س) در گچساران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری این کنگره افزود: کنگره ملی بی بی حکیمه(س) همزمان با دهه کرامت و با هدف معرفی و شناخت بیشتر ابعاد شخصیتی خواهر بزرگوار حضرت امام رضا (ع) برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این کنگره مقالات علمی پیرامون آن بانوی گرامی و همچنین فرهنگ رضوی ارائه خواهد شد.

محمدی یادآور شد: تاکنون دو نشست هم اندیشی برای باشکوه برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه (س) تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در دومین نشست، برنامه ریزی برای برپایی این کنگره با حضور مدیران کل اوقاف و امور خیریه استان های بوشهر، خوزستان و تعدادی از مدیران استانی و با هدف بهره گیری از تمام ظرفیت ها این استان و استان های بوشهر و خوزستان در برپایی هرچه بهتر کنگره ملی حضرت بی بی حکیمه (س) انجام شد.

محمدی بر توسعه و رونق گردشگری این مکان معنوی در منطقه جنوب کشور تاکید کرد و بیان داشت: حرم مطهر این امامزاده واجب التعظیم سالانه پذیرای زائران زیادی از سراسر کشور بوده که این امر نشان دهنده عشق و ارادت مردم نسبت به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.

وی افزود: امامزاده بی بی حکیمه (س) در 100 کیلومتری جنوب غرب شهر گچساران قرار دارد و سالانه بیش از 1.5 میلیون زائر از داخل کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس به این امام زاده مشرف می شوند.

کد مطلب 2318705

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