به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست سراسری معاونین و مدیران کل ستادی و استانی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه ماه رمضان فرصت مناسبی برای تبلیغ اسلام ، قرآن و اهل بیت (ع) است، اظهارداشت: اولویت اصلی این برنامه ها اجرا در امامزادگان است و باید بروز و ظهور برنامه های فرهنگی اوقاف در امامزادگان جلوه داشته باشد.

وی با بیان اینکه آمادگی برای ورود به ماه رمضان باید متناسب با آن باشد، افزود: برگزاری نماز جماعت در امامزادگان در حداقل دو نوبت که مورد رضایت مردم قرار گرفته بود و پرداختن به نظافت و پاکیزگی صحن و اطراف بقاع متبرکه باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه قرائت قرآن و ترتیل خوانی از برنامه های مورد توجه و تأثیرگذار بقاع متبرکه در ماه رمضان است، افزود: این برنامه ها با برنامه ریزی و مدیریت اصولی اجرا شود و در کنار آنها نیز برنامه های تبلیغی و دینی مناسب اجرایی شود.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه احکام شرعی ماه رمضان در روزهای آغازین ماه برای مردم تبیین شود، تصریح کرد: طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم به منظور تحقق مطالبه مقام معظم رهبری در دستور کار اوقاف قرار دارد و ماه رمضان فرصت مناسبی برای تبلیغ این طرح و ثبت نام علاقه مندان است، البته باید حافظان ثبت نام شده در سالهای قبل نیز حفظ و نگهداری شوند. همچنین مناجات خوانی در امامزادگان باید با جدیت دنبال شود تا به جریان مبارک مذهبی و موثر تبدیل شود.

حجت الاسلام محمدی با تأکید بر ضرورت آموزش خدام و هیات امناء امامزادگان، تاکید کرد: برای گرامیداشت روز قدس در بقاع متبرکه از هم اکنون برنامه ریزی کنید و در این روز، برنامه هایی پرشور برگزار کنید و از بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در این خصوص استفاده کنید.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه نقطه قوت برنامه های فرهنگی این سازمان حضور روحانیون در امامزادگان است، بیان کرد: تحقق مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی نیازمند حضور روحانیون در این اماکن است و مهمترین رکن تحقق این مطالبه حضور هدفمند و با برنامه روحانیون در امامزادگان است.