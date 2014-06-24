اساس اقتصاد مقاومتی توسعه پایدار روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شاملو بعد از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه همایش ملی توسعه پایدار کالبدی فضایی روستایی تصریح کرد: بدون توجه به اقتصاد روستا نمی توان اقتصاد مقاومتی را محقق شده دانست.

وی افزود: روستا منبع تولید غذا است و به همین دلیل توسعه پایدار آن به منزله تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه ضروری است در این طرح مبنای توسعه مردم باشند، اضافه کرد: باید زمینه مشارکت دهیاری ها، شوراهای روستا و خود روستانشینان در برنامه های توسعه فراهم شود.

دبیر همایش ملی توسعه پایدار کالبدی فضایی روستایی تاکید کرد: تاکنون نگاه به روستا توسعه سخت افزاری و زیرساختی بوده و این در حالی است که روستا برخوردار از امکانات بیشمار نرم افزاری است.

شاملو با اذعان به وجود قابلیت های مختلف اقتصادی، گردشگری و کشاورزی روستاها بیان داشت: باید زمینه ای فراهم شود تا توانمندی های نرم افزاری روستاها زمینه بروز و ظهور یابد.

وی تاکید کرد: دستاوردهای همایش توسعه پایدار کالبدی فضایی روستایی در برنامه های پیشنهادی ششم توسعه لحاظ شده و نظرات اندیشمندان مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور 119 اصل مقاله در قالب یک کتاب منتشر شده ودر اختیار تمامی ادارات بنیاد مسکن سراسر کشور و سایر دستگاه های مسئول قرار خواهد گرفت.