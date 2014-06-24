  1. دانشگاه و فناوری
۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۴

ستاری خبر داد:

ارائه سبد تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان تازه تأسیس

ارائه سبد تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان تازه تأسیس

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ارائه سبد حمایتی به شرکتهای دانش بنیان تازه تأسیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشستی که وزیر نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پارک فناوری پردیس برگزار شد، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران در خصوص طرح پژوهانه دانشجویان دکترا گفت: طرح پژوهانه مربوط به سال گذشته به دانشجویان به صورت کامل پرداخت شده، ولی هنوز طرح پژوهانه امسال اعلام نهایی نشده است؛

وی اظهار داشت: بخش هایی که در طرح پژوهانه دکترا مربوط به فناوری می شود را معاونت علمی برعهده می گیرد، ولی بخش های دیگر باید از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیری شود.

وی در خصوص سبد ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان که از سوی معاونت حمایت می شوند، بیان کرد: در این سبد شرکت های دانش بنیانی که زمان کوتاهی از تاسیس آنها می‌گذرد و کوچک هستند تا سقف 300 میلیون تومان به صورت قرض الحسنه حمایت مالی می شوند.

ستاری تصریح کرد: طبیعت طرح، مبلغ وام را مشخص می کند و شرکت های بزرگتر وام های بیشتری از معاونت با حداقل سود که 15 درصد است، دریافت می کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: بخش های دیگر سبد حمایتی از سوی معاونت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 5 میلیون تومان و صندوق توسعه ملی وام‌هایی بدون سقف هستند که در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرند.

ستاری در پایان خاطر نشان کرد: هدف از بازدید وزرا و هیات دولت از پارک فناوری پردیس، تغییر نگرش وزرا و هیات دولت در حوزه پژوهش به شرکت های دانش بنیان است.

کد مطلب 2318736

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