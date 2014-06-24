رکود ایجاد شده در بازار به نفع کسبه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خلیلی، بعد از ظهر سه شبنه در همایش اصناف استان گلستان که با حضور هیات رییسه اصناف شهرستان های استان و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان برگزار شد، با بیان این که رکود بازار باید تبدیل به رونق اقتصادی شود تا همه از این رونق مطلوب به منافع اقتصادی برسند، اظهار کرد: نابسمانی وانت بارها سابقه طولانی در کشور ما دارد و اگر بتوانیم در سه تا چهار نقطه شهر این وانت بارها و دستفروش ها را ساماندهی کنیم بخشی از نابسامانی این وانت بارها حل می شود.

وی تصریح کرد: اوقاف در استان زمین های زیادی دارد و می تواند چند هزار متر از این زمین ها را برای ساماندهی دستفروشان و وانت بارها اختصاص دهد تا مشکلات و ناهنجاری های زیادی که در حال حاضر در این زمینه با آن ر و به رو هستیم کمتر مشاهده شود و مردم با خیال راحت از این وانت بارها در مکان های معتبری خرید کنند.

خلیلی در ادامه در خصوص بازارهای هفتگی گفت: فلسفه وجودی بازارهای هفتگی برای 50 سال قبل است و در حال حاضر بهتر است که این بازارها ساماندهی شود تا ضربه سوء استفاده برخی دستفروشان کمتر شده و ضربه کمتری به کسبه جزء وارد شود.