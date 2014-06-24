حجم تقاضا برای سرمایه گذاری در البرز بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز در جلسه ای با رئیس پزشکی قانونی البرز با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به رشد بالای تقاضا برای سرمایه گذاری در البرز می توان زمینه ایجاد بسیاری از زیر ساخت ها را نیز فراهم آورد.



سیدحمید طهایی در ادامه تاکید کرد: حضور سرمایه گذاران برای اجرای طرح ها و ورود حجم سرمایه به البرز توسعه زیرساخت ها را به دنبال دارد.



این مسئول خاطرنشان کرد: خلاء های موجود مانند عدم تامین بودجه مالی و تعویق در کلید خوردن پروژه ها در البرز با شکوفا شدن استعدادهای استان از میان خواهد رفت.

در ادامه جلسه رئیس سازمان پزشکی قانونی استان البرز با بیان این مطلب یادآور شد: یکی از اولویت های البرز احداث ساختمان استاندارد پزشکی قانونی است.



احمد شجاعي بیان کرد: ایجاد زیرساخت های مناسب در حوزه فعالیت های پزشکی قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: متاسفانه با وجود اینکه 4 سال است که البرز به استان تبدیل شده است ولی در بسیاری زیرساخت ها در حد تشکیلات شهرستانی باقی مانده است.



شجاعی با اشاره به مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی، تاکید کرد: تنها 3 درصد فعالیت های پزشکی قانونی مرتبط با اموات بوده و مابقی ارجاعات پزشکی و تصمیماتی است که باید در کمیسیون های پزشکی رفع و رجوع شود از این رو مهمترین نیاز و اولویت در حال حاضر احداث ساختمان استاندارد این مرکز در استان البرز است.



رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با توجه به اینکه سهم البرز از بودجه ملی پایین است و بودجه اختصاصی به پزشکی قانونی نیز بسیار محمدود است به همین علت امکان توسعه فعالیت ها با مشکلات زیادی مواجه است.



وی در پایان اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات حوزه پزشکی قانونی کمبود نیروی انسانی و کادر پزشکی قانونی است.