ارتقاء امنیت در فارس اولویت است/ حمایت از سرمایه گذاری شفاف در استان

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به فعالیت های یکسال گذشته دستگاه قضایی فارس، گفت: برخورد با جرائم خشن و افراد سابقه دار را در دستور کار خود قرار داده ایم و طی چند سال گذشته شاهد کاهش چشمگیر اینگونه رفتارها هستیم.

وی تصریح کرد: با تمامی فعالیتهای انجام شده به هیچ عنوان راضی نیستیم و برای رسیدن به نقطه مطلوب تر تلاش می کنیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها را شاهد هستیم، گفت: با توجه به اینکه ورودی پرونده ها نسبت به تعداد قضات بیشتر است اما قضات استان فارس شبانه روز مشغول به کار هستند.

خداییان تاکید کرد: تعداد پرونده های ورودی به دادگستری و شعب حل اختلاف 745 هزار و 353 مورد بوده که البته برخی از آنها تکرار ثبت داشته و 755 هزار و 639 مورد پرونده نیز مخدومه شده است.

وی ادامه داد: بدوی وارده دادسرا و شورا نیز 472 هزار و 401 پرونده بود که 480هزار و 420 پرونده مخدومه شد و در سال 92 نیز 274 هزار و 152 پرونده وارد دادسرا و 280 هزار و 601 پرونده مخدومه شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه طی چند سال گذشته موجودی پرونده های دادگستری کاهش داشته، یادآور شد: صلح و سازش نیز در سال 92 نسبت به سال 91 چهار درصد افزایش داشته است.

خداییان با اشاره به اینکه پرونده 32 فقره قتل در سال 92 با صلح و سازش ختم شد، گفت: در طول عمر شورا ها 140 پرونده قتل با صلح خاتمه یافت و در این سال 92 نیز 32 مورد قتل صلح کردند.

وی یادآور شد: 357 نفر زندانی از طریق شوراها با گذشت 62 میلیارد و 800 میلیون تومان آزاد شدند و همچنین 92 پرونده درگیری با 223 فقره اختلاف مالی و مطالبه مخدومه شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص مباحث آموزشی نیز گفت: پنج دوره کارآموزی قضایی و 142 نفر آموزش مستقیم دیده اند و همچنین یک هزار و 300 دانشجوی حقوق علمی و کاربردی در حال فعالیت هستند.

خداییان افزود: در خصوص مباحث پیشگیری نیز معاونت پیشگیری دادگستری فارس در سال گذشته رتبه برتر کشور را به دست آورد و همچنین دفاتر پیشخوان قضایی استان فارس نیز به زودی در فارس افتتاح خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان رتبه سوم دادگستری فارس در بخش مکانیزه کردن فعالیت ها، گفت: نظارت و بازرسی در دادگستری فارس به شدت دنبال می شود که در این راستا 207 پرونده مربوط به دلالان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: برخورد با زمین خواران نیز از دیگر فعالیت های دستگاه قضایی فارس است که در این راستا نیز چهار هزار و 300 هکتار از اراضی ملی رفع توقیف شده است.

خداییان تاکید کرد: دستگاه قضایی فارس به دلیل حمایت های انجام شده از بخش خصوصی و سرمایه گذاری های پاک مورد تقدیر رئیس اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص فعالیت های سازمانهای وابسته به دستگاه قضایی، گفت: سازمان ثبت اسناد در سال گذشته پوشش کامل طرح کاداستر شهری را اجرایی کرد و همچنین 159 هزار سند تگ برگ در سال گذشته صادر شد.

خداییان تاکید کرد: پزشکی قانونی فارس نیز در سال گذشته فعالیت های مختلفی داشته که در این خصوص باید به 120 هزار نظر کارشناسی و 150 جلسه کمیسیون پزشکی اشاره کرد.

وی در خصوص فعالیت چشم گیر سازمان بازرسی استان فارس نیز گفت: 91 بازرسی برنامه ای و 68 بازرسی فوق العاده، یک هزار و 125 پیشنهاد اصلاح ارائه شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس یادآور شد: 17 نفر در سال گذشته از طریق سازمان بازرسی به دستگاه قضایی معرفی شدند و همچنین یک هزار و 812 مورد شکایت نیز رسیدگی شده است.