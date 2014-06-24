آتش سوزی در جنگل های ثلاث باباجانی با کمترین خسارت کنترل شد

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته (دوشنبه) شاهد آتش سوزی در سطح 25 تا 30 هکتار از دامنه های "بمو" در شهرستان ثلاث باباجانی بوده ایم.

سرهنگ عباس بهاری گفت: خوشبختانه با ورود نیروهای منابع طبیعی و پرسنل تحت مدیریت ستاد بحران استان کرمانشاه و همچنین فرمانداری ثلاث باباجانی، در کمترین زمان ممکن این آتش سوزی مهار شده است.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی در این مکان سطحی بوده است، عنوان داشت: امسال به علت بارندگی های خوب در استان کرمانشاه، شاهد پوشش گیاهی بسیاری بودیم که این خود می تواند زمینه آتش سوزی را تشدید کند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: این آتش سوزی حدود ساعت 11 صبح دیروز آغاز شد و با تلاش نیروهای این اداره کل و... ساعت 19 خاموش شد و خوشبختانه هیچگونه آسیبی در این زمینه مشاهده و گزارش نشده است.

بهاری با اشاره به اینکه هنوز عامل اصلی این آتش سوزی مشخص نشده است، اظهار داشت: خوشبختانه در این آتش سوزی کمتر از 20 درصد از این عرصه های دچار حریق شده، از بین رفته است.